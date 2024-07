Cimeira? Kremlin reage às declarações de Zelensky

O Kremlin reagiu hoje com cautela às declarações do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que na segunda-feira abriu as portas às conversações e disse ser favorável à presença da Rússia numa futura cimeira de paz.

"A primeira cimeira de paz não foi de todo uma cimeira de paz, portanto, obviamente temos primeiro de compreender o que (Zelensky) quer dizer com tudo isso", declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, numa entrevista à televisão estatal russa Zvezda, publicada hoje a rede social Telegram. A Ucrânia organizou uma cimeira em Junho na Suíça, mas a Rússia não foi convidada. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestou-se na segunda-feira favorável, pela primeira vez, a uma participação russa numa próxima cimeira de paz organizada por Kiev, após a ausência de Moscovo na conferência de Junho na Suíça. "Penso que os representantes russos devem participar nesta segunda cimeira", afirmou Zelensky durante uma conferência de imprensa em Kiev, segundo a agência francesa AFP. O Presidente ucraniano disse esperar que um plano para a segunda reunião possa estar pronto em Novembro. Zelensky não mencionou a cessação das hostilidades, mas o estabelecimento de um plano sobre segurança energética para a Ucrânia, cujas infraestruturas foram devastadas pelos bombardeamentos russos, a livre navegação no Mar Negro e a troca de prisioneiros. Para negociar com a Ucrânia, Putin exige abandono das quatro regiões que Moscovo afirma ter anexado em Setembro de 2023, além da Crimeia, e a garantia de que Kiev não vai aderir à NATO. Tais exigências foram ignoradas por Kiev e pelos seus apoiantes ocidentais. Em meados de Junho, realizou-se na Suíça uma primeira cimeira sobre a paz na Ucrânia. Cerca de cem países estiveram representados, mas a Rússia não foi convidada e a China, aliada diplomática e económica de Moscovo, decidiu não participar. A Ucrânia já tinha proposto um plano de paz de 10 pontos, apoiado pelo Ocidente, que implicava a retirada incondicional das forças russas do território ucraniano. A Rússia rejeitou a proposta. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de Fevereiro de 2022 para "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho, segundo anunciou Putin na altura.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.