Apoios a 'conta-gotas' no Partido Democrata a Kamala Harris

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, está a receber a 'conta-gotas' apoios democratas à nomeação para a corrida presidencial em substituição de Joe Biden, com algumas figuras-chave do partido a não se comprometerem para já.

Depois de Joe Biden, também o casal Bill e Hillary Clinton deram o seu apoio público à candidatura de Kamala a Presidente pelo Partido Democrata, enquanto o partido ainda digere o anúncio da desistência do actual chefe de Estado e inicia um processo sem precedentes de mudar o seu candidato a pouco mais de 100 dias das eleições.

Segundo a cadeia norte-americana CNN, Joe Biden, que está em convalescença de covid-19 na sua casa no estado do Delaware, tomou a decisão de desistir nas últimas 48 horas e comunicou-a a alguns dos seus mais directos colaboradores apenas "momentos" antes de a anunciar publicamente. A própria Kamala Harris terá sido informada apenas durante o dia, segundo a mesma fonte.

Os elogios à decisão e à figura de Biden foram quase unânimes, mas muitos fizeram como Barack Obama e foram contidos, para já, no apoio a Kamala. Foi o caso dos líderes democratas no Senado, Chuck Schumer, e na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries.

Também a ex-presidente do Congresso, a influente Nancy Pelosi, não anunciou apoio a Kamala.

A desistência de Joe Biden a uma reeleição no cargo, hoje anunciada, acontece um mês antes da convenção dos Democratas, na qual deverá ser escolhido novo candidato. A convenção está marcada de 19 a 22 de Agosto, em Chicago, e o que deveria ser uma confirmação de Joe Biden na corrida à Casa Branca transformou-se num "concurso aberto", como escreveu a Associated Press, no qual 4.700 delegados vão votar num candidato para defrontar o republicano Donald Trump nas presidenciais de Novembro.

Alguns democratas têm vindo a defender um processo "aberto", em alternativa à substituição automática de Biden pela sua número dois, caso dos congressistas Scott Wong, Julie Tsirkin, Peter Welch, Jon Tester ou Joe Manchin, este actualmente independente.

Do lado de Kamala colocaram-se imediatamente alguns grupos de congressistas ('caucus'), caso do afro-americano, que ofereceu apoio "total" à candidatura, e do que reúne os progressistas (mais à esquerda).

"Milhões de americanos votaram em Joe Biden e Kamala Harris nas primárias. A vice-presidente Harris provou repetidamente que pode afirmar-se como alternativa a Donald Trump e fazer uma campanha vigorosa pelos democratas nas urnas", disse em comunicado a deputada Pramila Jayapal, presidente do ´caucus' progressista.

O Comité Nacional Democrata (CND) afirmou hoje que, embora a renúncia de um candidato à presidência a pouco mais de três meses das eleições "não tenha precedentes", terá início nos próximos dias um processo "transparente e ordenado" para substituir Joe Biden como candidato.

"O trabalho que devemos realizar agora, embora não tenha precedentes, é claro. Nos próximos dias, o Partido empreenderá um processo transparente e ordenado para avançar como um Partido Democrata unido com um candidato que possa derrotar (o ex-Presidente e candidato republicano) Donald Trump em Novembro", apontou em comunicado o presidente do CND, Jaime Harrison.

Este processo, acrescentou, será regido pelas regras e procedimentos estabelecidos pelo Partido Democrata, num momento em que os delegados "estão dispostos a levar a sério a sua responsabilidade de apresentar rapidamente um candidato ao povo americano".

"Os democratas estão unidos e preparados na sua determinação de ganhar em Novembro. Enquanto avançamos para seleccionar formalmente o candidato do nosso Partido, os nossos valores como democratas permanecem os mesmos: reduzir custos, restaurar as liberdades, proteger os direitos de todas as pessoas e salvar a nossa democracia da ameaça de uma ditadura", disse Harrison.

Dentro de "pouco tempo", acrescentou, o povo norte-americano ouvirá o Partido Democrata "sobre os próximos passos e o caminho a seguir para o processo de nomeação".