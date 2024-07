Colisão entre autocarros no centro do Mali causa 16 mortos e 48 feridos

Uma colisão entre dois autocarros no centro do Mali causou 16 mortos e 48 feridos, seis dos quais em estado grave, anunciou hoje o Ministério dos Transportes em comunicado.

"O acidente foi o resultado de uma colisão frontal entre um autocarro da empresa Fakala Transport, proveniente de Mopti, e outro da empresa Ascofaré Transport, que circulava em sentido contrário" em Ouan, na região de San, na quinta-feira, anunciou o ministério num comunicado recebido hoje pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Todos os feridos foram assistidos no local e transportados para o centro de saúde de referência de San por agentes da proteção civil, adianta a nota.

As causas prováveis do acidente foram o excesso de velocidade e a falta de cuidado dos condutores, segundo o ministério, que acrescentou que foi aberto um inquérito para esclarecer as circunstâncias exatas da ocorrência.

No vizinho Senegal, um outro acidente que ocorreu também na quinta-feira entre Ndouloumadji e Ourossogui, perto da fronteira com a Mauritânia, causou seis mortos e 14 feridos, sete dos quais graves, informou o Presidente, Diomaye Faye, na sua página do Facebook, apresentando as suas "mais tristes condolências" aos familiares das vítimas.

Os acidentes rodoviários são frequentes no Mali e no Senegal, geralmente devido ao mau estado das estradas e dos veículos, bem como a erros humanos.