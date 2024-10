Israel reclama ataque a 280 alvos militares do Hezbollah e Hamas

O Exército israelita disse ter atacado nas últimas 24 horas 280 alvos militares dos movimentos libanês Hezbollah e palestiniano Hamas no Líbano e na Faixa de Gaza, respetivamente, e assegurou ter matado 50 combatentes do Hezbollah.

Entre os alvos figuraram "infraestruturas terroristas subterrâneas, armazéns de armas, centros de comando militar, células terroristas e outras infraestruturas terroristas", declarou o Exército israelita em comunicado.

Israel ordenou hoje a evacuação de 22 localidades do sul do Líbano para combater o Hezbollah e pediu à população para que se desloque para norte do rio Awali.

O Hezbollah e Israel enfrentam-se há um ano num confronto que atingiu recentemente outro nível com uma intensa campanha de bombardeamentos israelitas contra o Líbano, incluindo a capital, Beirute, que já provocou mais de 2.200 mortos e 1,2 milhões de deslocados.

Na Faixa de Gaza, enclave palestiniano controlado pelo Hamas, as tropas israelitas concentram a sua ofensiva novamente a norte, em particular no campo de refugiados de Jabalia, onde mataram 20 membros do movimento palestiniano nas últimas 24 horas, de acordo com o Exército.

Desde que retomou há uma semana os combates em Jabalia, o Exército israelita assegura ter matado 200 alegados combatentes do Hamas.

Israel lançou uma ofensiva contra o Hamas, em particular na Faixa de Gaza, desde que há um ano o movimento islamita palestiniano avançou com um ataque sem precedentes em solo israelita, causando 1.200 mortos e mais de 200 reféns, segundo Israel.

Desde o início da guerra, em 07 de outubro do ano passado, 42.126 palestinianos foram mortos na Faixa de Gaza e 98.117 ficaram feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que estima existirem também 10 mil corpos presos sob os escombros.