Nobel da Economia entregue aos autores de "Porque Falham as Nações?"

Prémio Nobel da Economia de 2024 foi entregue aos autores do livro "Porque Falham as Nações", Daron Acemoglu e James A. Robinson. Também distinguido foi Simon Johnson, do MIT.

O Prémio Nobel da Economia de 2024 foi entregue aos autores do livro “Porque Falham as Nações”, Daron Acemoglu e James A. Robinson, anunciou nesta segunda-feira a Real Academia Sueca das Ciências. Também distinguido foi Simon Johnson, outro professor do MIT que colaborou com os outros dois académicos. Os três galardoados foram distinguidos “pelos seus estudos sobre como as instituições são formadas e como afetam a prosperidade” dos países. “Sociedades com instituições fracas e sem estados de Direito, que exploram a população, não geram crescimento nem progresso – e a pesquisa dos laureados ajuda-nos a perceber porquê”, afirma a Real Academia Sueca das Ciências.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.