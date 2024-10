Novo recorde de produção de cocaína na Colômbia. Aumentou 53% em 2023

A produção de cocaína 'explodiu' em 2023 na Colômbia, estabelecendo um novo recorde com um aumento de 53%, de acordo com um relatório conjunto do Governo colombiano e o Gabinete das Nações Unidas contra Drogas e Crime (Unodc).

A área plantada com coca "em 31 de Dezembro era de 253 mil hectares (mais 23 mil do que em 2022), enquanto a produção de cloridrato de cocaína pura subiu para 2.664 toneladas, valor que em 2022 era de 1.738 toneladas", detalhou o Gabinete das Nações Unidas contra Drogas e Crime (Unodc) no seu relatório divulgado na sexta-feira, em Bogotá.

"Ao contrário do aumento (das colheitas) entre 2021 e 2022, que se concentrou fortemente no departamento de Putumayo, neste período o crescimento foi mais generalizado", pode ler-se.

Os números indicam que "16 dos 19 departamentos com coca apresentaram uma tendência crescente" e que os de "Cauca e Nariño foram os mais afetados".

Restam ainda os 15 enclaves produtivos, que concentraram 39% da área plantada com coca em apenas 14% das regiões com culturas em 2023.

"Apenas San Pablo-Taracué (no departamento de Bolívar) reduziu a sua área com coca em 3% em relação a 2022", destacaram os autores do documento.

O relatório alertou para as zonas de expansão, ou seja, aquelas onde se começaram a registar culturas de coca nos últimos três anos.

"40% dos territórios desta categoria localizam-se na região do Pacífico, sendo Cauca e Chocó os departamentos que apresentam maioritariamente lotes novos mas não dispersos mas formando núcleos com densidades de plantação ainda superiores a 12 hectares/quilómetros quadrados, ou seja, condições semelhantes aos reportados em enclaves produtivos que são cenários de intervenção altamente complexos", frisaram ainda.

Além disso, foi especificado que nos departamentos Norte de Santander, Nariño, Cauca e Putumayo existem culturas de coca superiores a 30.000 hectares.

Relativamente ao potencial de produção de cocaína, o Unodc indicou que atingiu 2.664 toneladas em 2023, 53% mais que em 2022, ano em que foi de 1.738 toneladas, e em 2021 quando foi de 1.400 toneladas.

"Esta medição refere-se à cocaína pura e baseia-se no pressuposto de que todos os hectares plantados são colhidos para a produção de cocaína. Os dados não descontam as 746 toneladas de cocaína (pureza desconhecida) que foram apreendidas pelas autoridades colombianas em 2023", esclareceram os autores do relatório.

O Unodc sublinhou que nas diferentes regiões, principalmente fora dos locais habituais de cultivo da coca, os preços de venda dos derivados da folha de coca (pasta e base de cocaína) estão "a atingir níveis historicamente baixos e noutros até não há mercado por ausência de compradores".

De qualquer modo, sublinharam que "89,5% da coca está nos mesmos territórios onde esteve nos últimos 10 anos. No entanto, a diferenciação entre áreas de concentração e desconcentração continua a aumentar".

A este respeito, o Unodc destacou que 48% da coca está localizada em áreas de gestão especial, como parques naturais nacionais (4%), reservas indígenas (10%), reservas florestais (14%) e terras das comunidades negras (20%).