Vaticano defende na COP29 perdão da dívida aos países mais pobres

O secretário de Estado do Vaticano disse hoje que anular a dívida dos países pobres é uma questão de justiça e uma forma de enfrentar as consequências da crise climática.

O cardeal italiano Pietro Parolin defendeu a medida durante o discurso na Cimeira do Clima (COP29) em Baku, no Azerbeijão.

"É necessário criar uma nova 'arquitetura' financeira para que os países mais pobres e vulneráveis possam lutar contra a crise ambiental", disse Pietro Parolin.

O secretário do Estado do Vaticano reiterou o apelo do Papa Francisco, que pediu aos países mais ricos do mundo o reconhecimento "da gravidade das ações cometidas no passado cancelando as dívidas antigas".

"Seria uma decisão justa. Existe uma verdadeira 'dívida ecológica' sobretudo entre o sul e o norte e que está relacionada com desequilíbrios comerciais", acrescentou.

A 29.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP29) começou na segunda-feira na capital do Azerbaijão, e vai decorrer até ao dia 22.