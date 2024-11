Quem Trump escolheu para cargos importantes até à data?

O Presidente eleito Donald Trump está a preencher os 'postos-chave' da sua segunda administração, que está a ser muito diferente da primeira, dando prioridade aos leais para os cargos de topo.

Segundo analisa a agência noticiosa Associated Press (AP), Trump foi afectado e prejudicado por disputas internas durante o seu primeiro mandato e agora parece estar concentrado em remodelar o governo federal à sua imagem.

Algumas das suas escolhas poderão enfrentar difíceis batalhas de confirmação, mesmo com os republicanos a controlar o Senado dos Estados Unidos.

Segue-se um resumo de quem Trump escolheu até agora, segundo a análise da AP.

Gabinete

SECRETÁRIO DE ESTADO: Marco Rubio

Trump nomeou o senador da Florida, Marco Rubio, como secretário de Estado, fazendo do crítico que se tornou aliado a sua escolha para diplomata de topo.

Rubio, de 53 anos, é um notável falcão em relação à China, Cuba e Irão, e foi um dos finalistas para ser o companheiro de chapa de Trump no verão passado. Rubio é vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado e membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

"Ele será um forte defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro destemido que nunca recuará perante os nossos adversários", disse Trump sobre Rubio numa declaração.

O anúncio pontua a dura reviravolta que Rubio fez com Trump, a quem o senador já chamou de "vigarista" durante sua campanha malsucedida para a indicação presidencial republicana de 2016.

A relação entre eles melhorou drasticamente enquanto Trump estava na Casa Branca. E enquanto Trump fazia campanha para a presidência pela terceira vez, Rubio aplaudiu as suas propostas.

Por exemplo, Rubio, que há mais de uma década ajudou a elaborar legislação sobre imigração que incluía um caminho para a cidadania para as pessoas que se encontravam ilegalmente nos EUA, apoia agora o plano de Trump de utilizar as forças armadas dos EUA para efectuar deportações em massa.

PROCURADOR-GERAL: Matt Gaetz

Trump disse na quarta-feira que nomeará o deputado da Flórida Matt Gaetz para servir como seu procurador-geral, escolhendo um lealista no papel do principal promotor do país.

Ao seleccionar Gaetz, de 42 anos, Trump passou por cima de alguns dos advogados mais estabelecidos cujos nomes tinham sido mencionados como sendo candidatos ao cargo.

"Matt vai acabar com o governo armado, proteger as nossas fronteiras, desmantelar as organizações criminosas e restaurar a fé e a confiança dos americanos no Departamento de Justiça", disse Trump num comunicado.

Gaetz demitiu-se do Congresso na noite de quarta-feira. O Comité de Ética da Câmara tem estado a investigar uma alegação de que Gaetz pagou por sexo com um jovem de 17 anos, embora essa investigação tenha efectivamente terminado quando ele se demitiu. Gaetz negou qualquer irregularidade.

DIRECTORA DOS SERVIÇOS SECRETOS NACIONAIS: Tulsi Gabbard

Tulsi Gabbard foi escolhida por Trump para ser directora dos serviços secretos nacionais, outro exemplo de como Trump privilegia a lealdade em detrimento da experiência.

Gabbard, 43, era um membro democrata da Câmara que buscou, sem sucesso, a indicação presidencial do partido para 2020 antes de deixar o partido em 2022.

A futura directora endossou Trump em Agosto e fez campanha frequentemente com ele neste outono, e foi acusada de ecoar a propaganda russa.

"Eu sei que Tulsi trará o espírito destemido que definiu sua ilustre carreira para nossa Comunidade de Inteligência", disse Trump em um comunicado.

Gabbard, que serviu na Guarda Nacional do Exército durante mais de duas décadas, tendo sido destacada para o Iraque e o Kuwait, assumiria o cargo como uma estranha em comparação com a sua antecessora.

A actual directora, Avril Haines, foi confirmada pelo Senado em 2021 após vários anos em vários cargos importantes de segurança nacional e inteligência.

SECRETÁRIO DA DEFESA: Pete Hegseth

Hegseth, 44 anos, é co-apresentador do programa "Fox & Friends Weekend" do canal Fox News e é colaborador da rede desde 2014. Desenvolveu uma amizade com Trump, que aparecia regularmente no programa.

Hegseth serviu na Guarda Nacional do Exército de 2002 a 2021, tendo sido destacado para o Iraque em 2005 e para o Afeganistão em 2011. Ele tem duas estrelas de bronze. No entanto, Hegseth carece de experiência militar sénior e de segurança nacional.

Se for confirmado pelo Senado, herdará o cargo mais alto durante uma série de crises globais - desde a guerra da Rússia na Ucrânia e os ataques em curso no Médio Oriente por representantes iranianos até à pressão para um cessar-fogo entre Israel, o Hamas e o Hezbollah e a escalada de preocupações com a crescente aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte.

Hegseth é também o autor de "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free", publicado no início deste ano.

SECRETÁRIA DE SEGURANÇA INTERNA: Kristi Noem

Kristi Noem é uma conhecida conservadora que utilizou os seus dois mandatos à frente do Dakota do Sul para ascender a uma posição de destaque na política republicana.

Durante a pandemia de covid-19, Noem não impôs as restrições impostas por outros Estados e, em vez disso, declarou o seu Estado "aberto à actividade". Trump realizou um comício com fogo-de-artifício no Monte Rushmore em Julho de 2020, numa das primeiras grandes concentrações da pandemia.

Mais recentemente, Noem enfrentou fortes críticas por contar uma história no seu livro de memórias sobre atirar e matar seu cachorro.

Noem deverá liderar um departamento crucial para a agenda de imigração de linha dura do presidente eleito, bem como para outras missões. A Segurança Interna supervisiona a resposta a desastres naturais, o Serviço Secreto dos EUA e os agentes da Administração de Segurança dos Transportes que trabalham nos aeroportos.

DIRECTOR DA CIA: John Ratcliffe

Ratcliffe foi director da inteligência nacional durante o último ano e meio do primeiro mandato de Trump, liderando as agências de espionagem do governo dos EUA durante a pandemia do coronavírus.

"Espero que John seja a primeira pessoa a ocupar os dois cargos mais elevados dos serviços secretos da nossa nação", afirmou Trump numa declaração, chamando-lhe 'um lutador destemido pelos direitos constitucionais de todos os americanos' que asseguraria 'os mais elevados níveis de segurança nacional e a paz através da força'.

SECRETÁRIO DA SAÚDE E DOS SERVIÇOS HUMANOS: Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy candidatou-se à presidência como democrata, depois como independente e, em seguida, apoiou Trump. É filho do ícone democrata Robert Kennedy, que foi assassinado durante a sua própria campanha presidencial.

A nomeação de Kennedy para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos alarmou as pessoas que estão preocupadas com o seu historial de espalhar medos infundados sobre as vacinas. Por exemplo, há muito que ele defende a ideia, há muito desmentida, de que as vacinas causam autismo.

SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES: Sean Duffy

Duffy é um antigo membro da Câmara de Wisconsin que foi um dos defensores mais visíveis de Trump nas notícias por cabo. Duffy serviu na Câmara por quase nove anos, fazendo parte do Comité de Serviços Financeiros e presidindo o subcomité de seguros e habitação. Ele deixou o Congresso em 2019 para uma carreira na TV e foi o apresentador de "The Bottom Line" na Fox Business.

Antes de entrar na política, Duffy era uma estrela de reality show na MTV, onde conheceu a sua mulher, a co-apresentadora do "Fox and Friends Weekend" Rachel Campos-Duffy. O casal tem nove filhos.

SECRETÁRIO DOS ASSUNTOS DOS VETERANOS: Doug Collins

Collins é um antigo congressista republicano da Geórgia que ganhou reconhecimento por defender Trump durante o seu primeiro julgamento de destituição, que se centrou na assistência dos EUA à Ucrânia.

Trump foi impugnado por ter instado a Ucrânia a investigar Joe Biden em 2019 durante a nomeação presidencial democrata, mas foi absolvido pelo Senado.

Collins também serviu nas forças armadas e actualmente é capelão do Comando da Reserva da Força Aérea dos Estados Unidos.

"Devemos cuidar dos nossos bravos homens e mulheres de uniforme e Doug será um grande defensor de nossos membros do serviço activo, veteranos e famílias militares para garantir que eles tenham o apoio de que precisam", disse Trump num comunicado sobre a nomeação de Collins para liderar o Departamento de Assuntos de Veteranos.

SECRETÁRIO DO INTERIOR: Doug Burgum

O governador de Dakota do Norte, antes pouco conhecido fora do seu estado, é um ex-candidato republicano às primárias presidenciais que apoiou Trump e depois passou meses viajando para angariar apoio para Trump depois de desistir da disputa.

Burgum era um sério candidato à escolha de Trump para vice-presidente neste verão. O governador de dois mandatos foi visto como uma escolha possível devido à sua experiência executiva e conhecimento de negócios. Burgum também tem laços estreitos com CEOs endinheirados da indústria de energia.

Trump anunciou inicialmente sua escolha de Burgum durante um discurso de gala no seu clube em Mar-a-Lago, na Florida, na noite de quinta-feira. O anúncio formal do presidente eleito na sexta-feira dizia que queria que Burgum fosse secretário do Interior e presidente de um novo Conselho Nacional de Energia "que supervisionará o caminho para o domínio energético dos EUA".

Como presidente do conselho, Trump disse que Burgum também terá um assento no Conselho de Segurança Nacional, o que seria a primeira vez para o secretário do Interior.

SECRETÁRIO DE ENERGIA: Chris Wright

Doador de campanha e CEO da Liberty Energy, com sede em Denver, Write é um defensor do desenvolvimento de petróleo e gás, incluindo o fracking -- um pilar fundamental da busca de Trump para alcançar o "domínio energético" dos EUA no mercado global.

Wright também tem sido uma das vozes mais fortes da indústria contra os esforços para combater as alterações climáticas. Disse que o movimento climático em todo o mundo está "a entrar em colapso sob o seu próprio peso".

O Departamento de Energia é responsável pelo avanço da segurança energética, ambiental e nuclear dos Estados Unidos.

Wright também ganhou o apoio de conservadores influentes, incluindo o magnata do petróleo e do gás Harold Hamm.

Hamm, presidente executivo da Continental Resources, com sede em Oklahoma, uma importante empresa petrolífera de xisto, é um antigo apoiante e conselheiro de Trump que desempenhou um papel fundamental em questões energéticas no primeiro mandato de Trump.

ADMINISTRADOR DA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: Lee Zeldin

Zeldin não parece ter qualquer experiência em questões ambientais, mas é um apoiante de longa data do ex-presidente. O ex-membro da Câmara dos EUA, de 44 anos, de Nova Iorque, escreveu no X: "Restauraremos o domínio energético dos EUA, revitalizaremos a nossa indústria automobilística para trazer de volta os empregos americanos e tornaremos os EUA líderes globais da IA".

"Faremos isso protegendo ao mesmo tempo o acesso ao ar e à água limpos", acrescentou.

Durante a sua campanha, Trump atacou frequentemente a promoção de veículos eléctricos por parte da administração Biden e referiu-se incorrectamente a um crédito fiscal para compras de veículos eléctricos como um mandato do governo. Trump também disse frequentemente ao seu público durante a campanha que a sua administração iria "perfurar, baby, perfurar", referindo-se ao seu apoio à expansão da exploração petrolífera.

Num comunicado, Trump disse que Zeldin "garantirá decisões de desregulamentação justas e rápidas que serão promulgadas de forma a libertar o poder das empresas norte-americanas, ao mesmo tempo que manterá os mais elevados padrões ambientais, incluindo o ar e a água mais limpos do planeta".

Funcionários da Casa Branca

CHEFE DA EQUIPA: Susie Wiles

Wiles, 67 anos, foi conselheira sénior da campanha presidencial de Trump em 2024 e, de facto, quem liderou o processo.

Tem experiência na política da Florida, ajudando Ron DeSantis a vencer a primeira disputa para governador do estado. Seis anos depois, foi fundamental para a derrota de Trump nas primárias republicanas de 2024.

A contratação de Wiles foi a primeira grande decisão de Trump como presidente eleito e que pode ser um teste decisivo para a sua próxima administração, considerando a estreita relação que mantém com o futuro chefe de Estado.

Diz-se que Wiles conquistou a confiança de Trump, em parte, ao orientar aquela que foi a mais disciplinada das três campanhas presidenciais de Trump.

Wiles foi capaz de ajudar a manter Trump no caminho certo como poucos outros o fizeram, não criticando os seus impulsos, mas conquistando o seu respeito ao demonstrar o seu sucesso depois de seguir o seu conselho.

CONSULTOR DE SEGURANÇA NACIONAL: Mike Waltz

Waltz é um congressista republicano de três mandatos do centro-leste da Florida. Ex-Boina Verde do Exército, serviu em diversas missões no Afeganistão e também trabalhou no Pentágono como conselheiro político quando Donald Rumsfeld e Robert Gates eram chefes de defesa.

Waltz é considerado agressivo em relação à China e apelou a um boicote dos EUA aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim devido ao seu envolvimento na origem da covid-19 e aos maus tratos à minoria muçulmana uigur.

"CZAR" DA FRONTEIRA: Tom Homan

Homan, 62 anos, foi incumbido da principal prioridade de Trump de realizar a maior operação de deportação da história do país.

Serviu sob o comando de Trump na sua primeira administração, liderando o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA, e era amplamente esperado que lhe fosse oferecido um cargo relacionado com as fronteiras assim que Trump ganhasse as eleições.

Homan disse numa conferência em Julho em Washington que estaria disposto a "dirigir a maior operação de deportação que o país já viu".

Os democratas criticaram Homan por defender a política de "tolerância zero" de Trump nas passagens de fronteira durante a sua primeira administração, o que levou à separação de milhares de pais e crianças que procuravam asilo na fronteira.

CHEFE DA EQUIPA DE POLÍTICA: Stephen Miller

Miller, um linha-dura da imigração, foi o porta-voz durante a campanha presidencial da prioridade de Trump às deportações em massa. Aos 39 anos, foi conselheiro sénior durante a primeira administração de Trump.

Miller tem sido uma figura central em algumas das decisões políticas de Trump, nomeadamente na de separar milhares de famílias de imigrantes. Trump argumentou ao longo da campanha que as prioridades económicas, de segurança nacional e sociais do país poderiam ser satisfeitas através da deportação de pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos.

Desde que Trump deixou o cargo em 2021, Miller actuou como presidente da America First Legal, uma organização composta por ex-conselheiros de Trump que visa desafiar a administração Biden, empresas de 'media', universidades e outros sobre questões como liberdade de expressão e segurança nacional.

CHEFE DA EQUIPA ADJUNTO: Dan Scavino

Scavino foi conselheiro de todas as três campanhas do presidente eleito, e a equipe de transição referiu-se a ele como um dos "assessores mais antigos e de maior confiança de Trump". Será vice-chefe de gabinete e assistente do presidente.

Anteriormente, ele administrou o perfil de 'media' social de Trump na Casa Branca durante a primeira administração. Também foi detido por desacatos no Congresso em 2022, após uma recusa em cumprir uma intimação da investigação do Comité da Câmara sobre o ataque de 06 de Janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

CHEFE DA EQUIPA ADJUNTO: James Blair

Blair foi director político da campanha de Trump em 2024 e do Comité Nacional Republicano. Ele será vice-chefe de gabinete para assuntos legislativos, políticos e públicos e assistente do presidente.

Blair foi fundamental para a mensagem económica de Trump durante a campanha vencedora de regresso à Casa Branca este ano, uma força motriz por trás do 'slogan' do candidato "Trump pode consertar" e da sua pergunta ao público neste outono se eles estavam em melhor situação do que há quatro anos.

CHEFE DE EQUIPE ADJUNTO: Taylor Budowich

Budowich é um veterano assessor de campanha de Trump que lançou e dirigiu Make America Great Again, Inc., um super PAC que apoiou a campanha de Trump para 2024. Ele será vice-chefe de gabinete de comunicações e pessoal e assistente do presidente.

Budowich também serviu como porta-voz de Trump após sua primeira presidência.

SECRETÁRIA DE IMPRENSA DA CASA BRANCA: Karoline Leavitt

Leavitt, 27 anos, foi secretária de imprensa da campanha de Trump e é atualmente a porta-voz da sua transição. Será a secretária de imprensa mais jovem da história da Casa Branca.

O secretário de imprensa da Casa Branca normalmente actua como a face pública da administração e, historicamente, tem realizado briefings diários para a imprensa.

Leavitt, natural de New Hampshire, foi porta-voz da MAGA Inc. antes de ingressar na campanha de 2024. Em 2022, concorreu ao Congresso em New Hampshire, vencendo uma primária republicana de 10 eleições antes de perder para o deputado democrata Chris Pappas.

Leavitt trabalhou na assessoria de imprensa da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump antes de se tornar directora de comunicações da deputada republicana de Nova Iorque Elise Stefanik, a escolha de Trump para embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.

CONSELHO DA CASA BRANCA: William McGinley

McGinley foi secretário de gabinete da Casa Branca durante a primeira administração de Trump e foi consultor jurídico externo para o esforço de integridade eleitoral do Comité Nacional Republicano durante a campanha de 2024.

Numa declaração, Trump considerou McGinley como "um advogado inteligente e tenaz que ajudará a avançar a agenda América Primeiro, enquanto luta pela integridade eleitoral e contra a transformação da aplicação da lei em armas".

Embaixadores e enviados

ENVIADO ESPECIAL AO ORIENTE MÉDIO: Steven Witkoff

Witkoff, de 67 anos, é parceiro de golfe do presidente eleito e estava a jogar com ele no clube de Trump, em West Palm Beach, Florida, a 15 de Setembro, quando o ex-presidente foi alvo de uma segunda tentativa de assassinato.

Witkoff "é um líder altamente respeitado nos negócios e na filantropia", disse Trump sobre Witkoff em um comunicado. "Steve será uma voz implacável pela paz e nos deixará orgulhosos."

Trump também nomeou Witkoff co-presidente, com a ex-senadora da Geórgia Kelly Loeffler, do seu comité inaugural.

EMBAIXADOR EM ISRAEL: Mike Huckabee

Huckabee é um defensor ferrenho de Israel e sua nomeação pretendida ocorre no momento em que Trump prometeu alinhar mais estreitamente a política externa dos EUA com os interesses de Israel, à medida que trava guerras contra o Hamas e o Hezbollah, apoiados pelo Irão.

"Ama Israel e da mesma forma o povo de Israel o ama", disse Trump num comunicado. "Mike trabalhará incansavelmente para trazer a paz no Médio Oriente."

Huckabee, que concorreu sem sucesso à nomeação republicana em 2008 e 2016, tem sido uma figura popular entre os conservadores cristãos evangélicos, muitos dos quais apoiam Israel devido aos escritos do Antigo Testamento de que os judeus são o povo escolhido de Deus e que Israel é a sua pátria legítima.

Trump foi elogiado por alguns neste importante bloco eleitoral republicano por transferir a embaixada dos EUA em Israel de Telavive para Jerusalém.

Huckabee rejeitou uma pátria palestina em território ocupado por Israel, apelando à chamada "solução de um Estado".

EMBAIXADORA NAS NAÇÕES UNIDAS: Elise Stefanik

Stefanik é um representante de Nova Iorque e uma das mais ferrenhas defensoras de Trump desde o seu primeiro 'impeachment'.

Eleita para a Câmara em 2014, Stefanik foi escolhida pelos seus colegas do Partido Republicano como presidente da Conferência Republicana da Câmara em 2021, quando a ex-deputada do Wyoming Liz Cheney foi destituída do cargo após criticar publicamente Trump por alegar falsamente que venceu as eleições de 2020.

Stefanik, 40 anos, desempenha essa função desde então como membro do terceiro escalão da liderança da Câmara.

O questionamento de Stefanik aos presidentes das universidades sobre o anti-semitismo ajudou a levar à demissão de dois desses presidentes, aumentando ainda mais o seu perfil nacional.

Se confirmada, representará os interesses americanos na ONU, enquanto Trump promete acabar com a guerra travada pela Rússia contra a Ucrânia, que começou em 2022.