Actividade económica dos EUA aumenta e expectativas de crescimento sobem

A actividade económica nos Estados Unidos aumentou ligeiramente e as expectativas de crescimento subiram, adianta a Reserva Federal (Fed) no Livro Bege, divulgado esta quarta-feira.

O relatório, que fornece uma avaliação detalhada da economia pelos 12 bancos centrais regionais do país, sinaliza que em três regiões do país foram apresentados resultados modestos ou moderados, em comparação com a actividade estável ou ligeiramente decrescente em dois outros distritos.

Além disso, as expectativas de crescimento económico têm aumentado moderadamente na maioria das regiões e sectores de actividade do país, existindo optimismo relativamente ao aumento da procura nos próximos meses.

O sector do petróleo e do gás permaneceu estável, mas a procura de produção de electricidade continuou a crescer a um ritmo sólido. O aumento da procura de electricidade foi impulsionado pelas rápidas expansões dos centros de dados e foi alegadamente planeado para ser satisfeito através de investimentos em capacidade de produção renovável nos próximos anos.

Já os níveis de emprego ficaram estáveis ou aumentaram apenas ligeiramente em todos os distritos. A actividade de contratação foi moderada, enquanto a rotatividade de trabalhadores permaneceu baixa e poucas empresas aumentaram a força de trabalho.

No que diz respeito à evolução dos preços, estes têm aumentado a um ritmo modesto em todas as regiões do país, com maior dificuldade em transferir os custos para os clientes, o que se reflecte no facto de os preços dos factores de produção terem aumentado mais rapidamente do que os preços de venda.

A Fed espera que o actual ritmo de crescimento dos preços persista, mas existe preocupação por parte da comunidade empresarial com os possíveis efeitos das tarifas.