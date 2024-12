Avião cai no Rio Grande do Sul, Brasil, ninguém sobreviveu

Uma aeronave de pequeno porte caiu hoje de manhã em Gramado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, estimando-se que as dez pessoas que transportava não tenham sobrevivido.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo governador do estado, Eduardo Leite, citado pelo jornal brasileiro O Globo, os ocupantes da aeronave não sobreviveram. “Há nove mortos confirmados pela proteção civil”, disse, por sua vez, o comissário Cléber dos Santos Lima, à agência francesa AFP. O avião descolou de Canela com destino a Jundiaí e sofreu uma queda quando sobrevoava Gramado, após colidir com a chaminé de um prédio. Posteriormente, atingiu o segundo andar de uma residência e caiu sobre uma loja de imóveis, numa área comercial da cidade. Pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, na maioria em razão de ter inalado fumo do incêndio provocado pela queda da aeronave. Segundo O Globo, estão no local bombeiros, brigada militar e polícia civil. A Força Aérea Brasileira já está a investigar o caso. Gramado é uma das cidades mais visitadas do Sul do Brasil, conhecida pela arquitetura de inspiração alemã e paisagem montanhosa.

