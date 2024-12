Ciclone Chido: Anúncio do novo governo francês adiado horas devido a luto por Mayotte

O anúncio da composição do novo Governo francês só será feito depois das 18h00 locais (16h00 em Cabo Verde), devido ao dia de luto nacional por Mayotte, atingido em 14 de Dezembro pelo ciclone Chido, que matou 35 pessoas.

Após um fim de semana de intensas negociações e trocas de mensagens entre o novo primeiro-ministro, François Bayrou, e o Presidente francês, a cerimónia foi adiada algumas horas, estando previsto que Emmanuel Macron participe, às 11h00 locais, numa homenagem de um minuto de silêncio que será cumprido em todo o país.

No domingo, a comitiva do primeiro-ministro garantiu que estavam apenas a ser feitos "os últimos ajustes", enquanto Macron regressava de uma viagem que o levou a Bruxelas, Mayotte e África Oriental.

O centrista François Bayrou disse querer anunciar a composição do Governo antes do Natal.

O novo chefe do governo francês foi nomeado em 13 de Dezembro por Macron, depois de a oposição de esquerda e de extrema-direita ter feito cair o executivo de Michel Barnier, através de uma moção de censura, no âmbito da apresentação do Orçamento do Estado.

O Presidente declarou o dia de hoje como dia de luto nacional em homenagem a Mayotte, devastada pelo ciclone Chido que destruiu grande parte da região e provocou pelo menos 35 mortos e 2.500 feridos.