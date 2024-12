Acidente aéreo no Cazaquistão fez 38 mortos

Um acidente com um avião da companhia Azerbaijan Airlines no Cazaquistão fez hoje 38 mortos, declarou o vice-primeiro-ministro deste país, Kanat Bozumbaev, citado pelos 'media'.

A situação não é boa, 38 mortos", declarou durante uma reunião com representantes do Azerbaijão o vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, citado pela agência russa Interfax. O mesmo número de vítimas mortais foi avançado pelo 'site' pró-governamental Tengrinews.

O Embraer 190 fazia um voo entre Baku, capital do Azerbaijão e Grozni, capital da república russa da Chechénia e levaria a bordo 67 pessoas, mas as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O Ministério das Situações de Emergência do país indicou na rede Telegram que "29 pessoas estão hospitalizadas, incluindo três crianças".

O Ministério Público do Azerbaijão tinha informado anteriormente que 32 pessoas sobreviveram, sem indicar o número de mortos.

Segundo a companhia aérea, estariam a bordo 62 passageiros e cinco tripulantes e o avião tentou fazer uma aterragem de emergência a cerca de três quilómetros de Aktau, um porto do Mar Cáspio.

A aparelho acabou por embater no solo e incendiou-se.