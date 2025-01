Senegal diz que a partir de 2025 não haverá bases militares estrangeiras no país

O Presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunciou esta terça-feira, 31, "o fim de toda a presença militar estrangeira no Senegal" a partir do próximo ano, confirmando que a França teria de encerrar as suas bases militares no país.

"Dei instruções ao ministro das Forças Armadas para propor uma nova doutrina de cooperação em matéria de defesa e segurança, que implicará, entre outras consequências, o fim de todas as presenças militares estrangeiras no Senegal a partir de 2025", disse o chefe de Estado, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Na primeira intervenção em que fixa uma data para a saída das bases militares estrangeiras desta antiga colónia francesa, que mantém fortes relações com o Ocidente, nomeadamente com a França, Bassirou Diomaye Faye afirmou: "Todos os amigos do Senegal serão tratados como parceiros estratégicos, no quadro de uma cooperação aberta, diversificada e sem complicações".

O Presidente defende uma rutura com o sistema atual e afirma-se como um pan-africanista de esquerda, tendo tomado posse em abril, no seguimento de uma campanha eleitoral em que prometeu mais soberania e o fim da dependência do estrangeiro, 64 anos após a independência deste país da África Ocidental que é o mais próximo de Cabo Verde.

A 28 de novembro, numa entrevista à AFP em Dacar, declarou que a presença de bases militares francesas no território do seu país era incompatível com a soberania nacional: "O Senegal é um país independente, é um país soberano e a soberania não se compadece com a presença de bases militares (estrangeiras) num país soberano".

"A presença ou ausência militar não deve ser equiparada a uma rutura", argumentou, explicando que a decisão faz parte da atualização da doutrina de cooperação militar.

Esta atualização "significa evidentemente que não haverá mais bases militares no Senegal de nenhum país, mas significa também outros desenvolvimentos na cooperação militar com os países que ainda pretendem manter a cooperação com o Senegal".