Nova Orleães: FBI não acredita que autor de ataque seja "único responsável"

O FBI não acredita que o autor do ataque em Nova Orleães, identificado como um cidadão norte-americano de nome Shamsud Din Jabbar, tenha sido o "único responsável" e pediu ajuda à população para localizar outras pessoas ligadas ao crime.

"Foi identificada uma bandeira do ISIS [Estado Islâmico] no veículo e o FBI está a trabalhar para determinar as possíveis associações e afiliações do sujeito com organizações terroristas", revelou a polícia federal, em comunicado.

As autoridades identificaram o responsável pelo atropelamento que matou, neste 1 de janeiro, pelo menos 15 pessoas em Nova Orleães como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, noticiaram vários 'media' norte-americanos citando fontes policiais.

O FBI já pediu ajuda à população para identificar outras pessoas ligadas ao ataque.

Hoje de madrugada (pelas 03:00 na hora local), um homem lançou o veículo que conduzia contra uma multidão no movimentado Bairro Francês da cidade de Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos. Pelo menos dez pessoas morreram, para além do atacante, e mais de 30 ficaram feridas.

O FBI está a investigar este ataque "como um possível ato de terrorismo".

"O FBI é a principal agência de investigação e estamos a trabalhar com os nossos parceiros para investigar isto como um ato de terrorismo", disse fonte oficial.

Às primeiras horas da manhã, numa breve conferência de imprensa, a presidente de Câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, já o considerou um "ataque terrorista".

O ataque aconteceu durante as celebrações do Ano Novo e quando a cidade também se enchia de gente para o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário que se realiza com a presença de milhares de pessoas.

A comissária da polícia Anne Kirkpatrick disse à imprensa que o ataque foi intencional e que o motorista estava "fortemente determinado a causar uma carnificina". Afirmou ainda que as autoridades estão a trabalhar para garantir a segurança do Sugar Bowl.

Os meios de comunicação social norte-americanos citaram várias testemunhas segundo as quais um camião se dirigiu a alta velocidade contra a multidão, tendo o condutor saído e começado a disparar uma arma e a polícia respondido aos tiros.

Informações citadas pelas agências de notícias dão conta de que dois polícias foram baleados e ficaram feridos.