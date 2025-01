Doze mortos em ataque de grupo rebelde na República Democrática do Congo

Doze civis foram mortos na sexta-feira no nordeste da República Democrática do Congo (RDC) num ataque atribuído às Forças Democráticas Aliadas (ADF), anunciou hoje um líder local.

“O ataque ocorreu na manhã de sexta-feira e à tarde descobrimos os 12 corpos, que estamos a enterrar esta manhã numa vala comum”, disse o presidente da sociedade civil na província de Ituri, Jean Bosco Lalo.

“Os corpos estão decapitados e com ferimentos de catana”, acrescentou Lalo, em declarações por telefone à agência espanhola EFE, sobre os acontecimentos que abalaram a aldeia de Otomabere, no território de Irumu.

Lalo lamentou que a população da zona sofra uma “situação de segurança realmente volátil” e atribuiu o ataque às ADF, uma milícia com vagas ligações ao grupo extremista Estado Islâmico (EI, também conhecido pelo acrónimo árabe Daesh).

O dirigente local apelou às autoridades para que informem a população sobre a diferença entre as ADF e os 'wazalendo' ('patriotas' em suaíli), uma milícia aliada ao exército congolês que também atua na zona e enfrenta outros grupos armados.

As ADF são uma milícia de origem ugandesa, mas estão atualmente sediadas nas províncias congolesas vizinhas de Kivu do Norte e Ituri, onde realizam frequentemente ataques e aterrorizam a população.

Os objetivos das ADF não são claros, além de uma possível ligação ao EI, que por vezes reivindica a responsabilidade pelas suas ações.

Embora os peritos do Conselho de Segurança da ONU não tenham encontrado provas de apoio direto do EI, os Estados Unidos declararam em março de 2021 as ADF como uma “organização terrorista” afiliada ao grupo jihadista.

Desde 1998, o leste da RDC, um país da África Central, está mergulhado num conflito alimentado por mais de uma centena de grupos rebeldes e pelo exército.