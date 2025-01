Canadá: Primeiro-ministro demite-se do cargo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje que vai deixar a liderança do Partido Liberal, bem como o cargo de chefe do governo "assim que o partido tiver escolhido o seu próximo líder”.

A decisão, que já era esperada, foi comunicada hoje aos jornalistas em Otava, capital do Canadá. Na conferência de imprensa, Trudeau adiantou que a sua demissão foi decidida após uma conversa com a família. Justin Trudeau, 53 anos, é Primeiro-Ministro há quase dez anos, tendo sido eleito para um terceiro mandato em 2021. Estava sob pressão há semanas, uma vez que o seu partido — o Partido Liberal do Canadá (PLC) — está mal colocado em diversas sondagens, num momento em que se preparam as eleições gerais. "Este país merece uma verdadeira escolha nas próximas eleições. Tornou-se claro para mim que, se tiver de travar batalhas internas, não posso ser Primeiro-Ministro", afirmou o governante. Durante a conferência, Trudeau destacou que o Canadá é "hoje um país melhor" do que aquele que encontrou em 2015 e sublinhou que o seu Governo fez a economia funcionar para todos. O Primeiro-Ministro demissionário pediu ainda ao Presidente do Partido Liberal que inicie o processo de selecção de um novo líder. De acordo com a imprensa internacional, que cita fontes governamentais, o Parlamento, que deveria ser retomado a 27 de Janeiro, será suspenso pelo menos até 24 de Março, data que permitirá a realização de uma corrida à liderança do Partido Liberal. As próximas eleições legislativas deverão realizar-se até Outubro de 2025.

