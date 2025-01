Aeroporto Internacional de Damasco realiza primeiro voo comercial

As ligações aéreas internacionais foram retomadas hoje no aeroporto de Damasco pela primeira vez desde a queda de Bashar al-Assad, a 08 de Dezembro do ano passado, testemunharam os correspondentes da Agência France Presse.

O primeiro avião da companhia Syrian Airlines descolou para Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, às 11h45 (07h45 em Cabo Verde). Tratou-se do primeiro voo comercial internacional a descolar desde há quase um mês do aeroporto internacional de Damasco, que já acolheu aviões carregados de ajuda humanitária. Os novos dirigentes da Síria reiteraram recentemente pedidos de ajuda aos países do Golfo para reconstruir o país devastado por mais de 13 anos de guerra. O presidente sírio foi derrubado em 08 de Dezembro por uma coligação de facções rebeldes liderada pelo grupo radical islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

