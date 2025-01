Sobe para 95 o número de mortos em sismo no Tibete. Há 130 feridos

O terramoto, de magnitude 6.8, teve como epicentro o condado de Dingri, a cerca de 75 quilómetros a nordeste do Monte Evereste

O número de vítimas mortais na sequência de um sismo de magnitude 6.8, no Tibete, subiu para 95. Segundo a agência de notícias Reuters, que cita a estação estatal chinesa, há ainda cerca de 130 feridos.

O terramoto teve como epicentro o condado de Dingri, a cerca de 75 quilómetros a nordeste do Monte Evereste, e foi registado às 09h05 locais (00h05 em Cabo Verde).

A zona do epicentro é onde as placas da Índia e da Eurásia chocam e causam elevações nas montanhas dos Himalaias suficientemente fortes para alterar a altura de alguns dos picos mais altos do mundo.

Segundo o Centro de Redes de Terramotos da China, a altitude média na área em torno do epicentro é de cerca de 4.200 metros.

A televisão estatal CCTV revelou que há algumas comunidades dentro de um raio de cinco quilómetros do epicentro, que está a 380 quilómetros de Lhasa, a capital do Tibete, e a cerca de 23 quilómetros da segunda maior cidade da região, Shigatse, conhecida como Xigaze em chinês.