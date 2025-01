Trump chegou a Washington para iniciar celebrações da tomada de posse

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou este domingo (final da tarde sábado nos Estados Unidos) a Washington para iniciar as festividades da sua segunda posse, na segunda-feira.

As celebrações do regresso de Trump ao poder deverão abrir ao final do dia (hora local) com um espetáculo de fogo-de-artifício no Trump National Golf Course, em Sterling, Virgina, a cerca de 55 quilómetros de Washington.

Donald Trump chegou a Washington acompanhado pela mulher, Melania Trump, a bordo de um avião militar, num voo batizado "Special Air Mission 47", numa referência ao facto de Trump se tornar na segunda-feira o 47.º Presidente dos Estados Unidos.

O dia da tomada de posse começará com uma cerimónia religiosa numa igreja perto da Casa Branca.

De seguida, visitará o Presidente cessante Joe Biden na Casa Branca. Biden recebê-lo-á num dos pórticos da residência presidencial e depois tomarão chá antes de se dirigirem juntos para o Capitólio.

Devido às baixas temperaturas previstas para Washington na segunda-feira, entre -4 e -12 graus Celsius devido a um vórtice polar, foi decidido na sexta-feira que a cerimónia de tomada de posse será transferida da escadaria para o interior do Capitólio.

Será a segunda vez que tal acontece, depois da tomada de posse de Ronald Reagan em 1985, após ter sido reeleito, também devido ao frio que afetou a cidade.

Trump prestará juramento por volta do meio-dia, ato a que se seguirá o seu discurso de tomada de posse como presidente.

O novo presidente passará as suas primeiras horas de mandato no Congresso, uma altura que é utilizada para que a Casa Branca que sai e a que entra se desloquem em tempo recorde.

Trump mudar-se-á para a residência presidencial pouco antes das 17:00 locais e espera-se que depois assine as primeiras ordens executivas com as primeiras medidas antes de ir aos típicos bailes de gala com a primeira-dama à noite.