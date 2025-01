Rebeldes assumem controlo de mais duas cidades na RDCongo

O grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23) assumiu o controlo de mais duas cidades nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul, na República Democrática do Congo (RDCongo), segundo a rádio congolesa Radio Okapi.

As fontes citadas pela emissora indicaram que o M23 tomou Bweremena, no Kivu Norte, e Minova, no Kivu Sul, na sequência de uma série de combates com o exército, entre segunda e terça-feira, sem que as autoridades se tenham pronunciado, para já, sobre estas derrotas.

E explicaram que os milicianos do M23 tinham entrado no centro de Minova ao início do dia, denunciando que o grupo tinha levado a cabo uma campanha de represálias na zona, incluindo a morte de dez presumíveis membros de uma milícia aliada do exército.

O M23 é um grupo rebelde composto maioritariamente por tutsis congoleses que lançou uma nova ofensiva no final de 2022, após o conflito entre 2012 e 2013, que terminou com um acordo de paz.

Por seu lado, o Ruanda acusa a RDCongo de reprimir os tutsis congoleses, com o apoio de grupos armados, como as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda - fundadas por hutus que fugiram do genocídio de 1994, em território ruandês - e outras milícias locais.