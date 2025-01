Noruega aborda navio com tripulação russa por suspeita de sabotagem

As autoridades da Noruega abordaram um navio norueguês com tripulação russa por suspeita de estar envolvido em danos graves num cabo entre a Letónia e a Suécia, anunciou hoje a polícia norueguesa.

"Há suspeitas de que o navio esteja envolvido em danos graves a um cabo de fibra óptica no Mar Báltico, entre a Letónia e a Suécia", declarou a polícia num comunicado citado pela agência francesa AFP.

A polícia norueguesa disse que a abordagem foi feita a pedido das autoridades da Letónia.

Acrescentou que estavam a decorrer buscas no navio, o "Silver Dania", e que a tripulação estava a ser interrogada.

O proprietário norueguês do navio negou à AFP o envolvimento da embarcação em qualquer acto ilegal.

"Navegámos perto de Gotland", a ilha sueca perto da qual um cabo de fibra óptica foi danificado no domingo, "mas não lançámos âncora lá", disse o chefe do armador Silver Sea, Tormod Fossmark.

"Não fizemos nada de errado. (...) As autoridades norueguesas levaram-nos ao porto para excluir o nosso envolvimento", acrescentou.

As autoridades europeias suspeitam que a Rússia utilize a sua chamada "frota fantasma", com que tenta tornear as sanções ocidentais no comércio de combustíveis, em acções de sabotagem de cabos submarinos.

As sanções foram impostas na sequência da invasão da Ucrânia ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em Fevereiro de 2022.