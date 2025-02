Governo chileno levanta recolher obrigatório após apagão

Os chilenos puderam regressar às ruas de Santiago hoje, após o fim do recolher obrigatório imposto pelo governo após apagão que paralisou o país latino-americano na terça-feira, segundo os meios de comunicação internacionais.

As pessoas estão a ir hoje normalmente para o trabalho e os carros e autocarros estão novamente a circular nas ruas da capital, Santiago, após o recolher obrigatório ter terminado às 09h00, no horário local (05h00 em Cabo Verde), de acordo com a agência de notícias France Presse (AFP).

O metro de Santiago, utilizado diariamente por cerca de 2,3 milhões de utilizadores, também está a funcionar normalmente na maioria das suas linhas, depois de ter sido encerrado devido ao apagão.

"Cerca de 90% da eletricidade foi restabelecido" nas habitações, anunciou a empresa operadora de eletricidade, num comunicado de imprensa.

O apagão paralisou o Chile, afetando mais de 95% da população de 20 milhões de pessoas e levando o Governo a declarar o estado de emergência e o recolher obrigatório noturno em grande parte do país.

O recolher obrigatório esteve em vigor entre 10h00 de terça-feira e 06h00 de hoje, no horário local (entre 00h00 e 10h00 de hoje em Cabo Verde).

A falha de energia estendeu-se desde a região de Arica e Parinacota, no norte do Chile, até à região dos Lagos, no sul, anunciou o Serviço Nacional de Prevenção de Desastres (Senapred) chileno, afirmando ainda que os chilenos ficaram sem energia a partir das 15:16 de terça-feira, no horário local (19:16 de terça-feira em Cabo Verde).

O Chile, que tem uma das melhores redes elétricas da América do Sul, enfrentou a pior falha de energia em 15 anos e o segundo grande apagão em menos de seis meses.

Na terça-feira, as autoridades ainda não haviam determinado a causa da falha, mas o Governo rapidamente afastou a possibilidade de um ataque à rede elétrica, alegando uma avaria técnica.