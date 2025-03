Serviço de Imigração dos EUA com novos responsáveis para acelerar deportações

A secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, nomeou hoje os dois novos líderes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), com o objetivo de acelerar as deportações de imigrantes indocumentados.

Segundo o site Notícias aos Minuto, Noem disse ter nomeado "a nova liderança do ICE para apresentar os resultados que o Presidente (Donald) Trump e o povo americano legitimamente exigem". Todd Lyons será diretor interino, e Madison Sheahan diretora-adjunta do ICE, informou, em comunicado, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Citada no comunicado, a secretária do Departamento de Segurança Interna disse ter o "apoio" de Trump e assegurou que Lyons e Sheahan são "fortes executores e líderes responsáveis, que irão liderar os homens e as mulheres do ICE para cumprir o mandato do povo americano de localizar, prender e deportar estrangeiros ilegais". No final de fevereiro, a administração Trump demitiu o antigo diretor interino Caleb Vitello, devido a uma alegada "crescente frustração" com o ritmo lento das deportações. Dois outros altos funcionários foram também afastados. Segundo o comunicado hoje divulgado, Noem afirmou que os funcionários do ICE foram "impedidos" de fazer o seu trabalho nos últimos quatro anos e disse que o serviço "precisa de uma cultura de responsabilidade de que foi privado durante a administração Biden". Estas afirmações, segundo a agência espanhola EFE, surgem depois de os meios de comunicação social norte-americanos terem noticiado que o Departamento de Segurança Interna está a submeter alguns funcionários a um polígrafo para determinar quem está por detrás de fugas de informação sobre rusgas e operações federais contra imigrantes indocumentados. Noem e o chamado "czar da fronteira" de Trump, Tom Homan, atribuíram os números de detenções inferiores aos previstos a essas fugas de informação sobre quando e em que cidades se realizariam as rusgas de imigração. Todd Lyons era até agora diretor executivo adjunto do ICE, enquanto Sheahan, era secretária do Departamento de Vida Selvagem e Pescas do Louisiana.

