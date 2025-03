Hong Kong deteta maior caso de contrabando de barras de ouro

O Governo de Hong Kong anunciou hoje ter apreendido barras de ouro no valor de 5,4 milhões de euros, no maior caso de contrabando de ouro alguma vez registado na região semiautónoma chinesa.

Num comunicado, a alfândega da cidade disse que, em 05 de Março, apreendeu cerca de 64 quilos de barras de ouro, com um valor de mercado estimado em cerca de 46 milhões de dólares de Hong Kong (5,4 milhões de euros).

"Este é o maior caso de contrabando de barras de ouro (...) alguma vez registado em termos de volume de apreensão e de valor de mercado", sublinhou a força policial.

As barras foram encontradas no Aeroporto Internacional de Hong Kong, em carga com destino ao Japão, que foi declarada como contendo brinquedos, lâmpadas e chapéus, referiu a Alfândega.

A força policial disse que uma investigação está em curso e que a possibilidade de efetuar detenções "não está descartada".

A alfândega sublinhou que o contrabando está sujeito a uma multa máxima de dois milhões de dólares de Hong Kong (236 mil euros) e a uma pena de prisão que pode ir até sete anos.

O preço do ouro atingiu em 20 de Fevereiro um novo máximo histórico de 2.950,02 dólares norte-americanos (2.707,6 euros) por onça (equivalente a 28,3 gramas), de acordo com dados da agência de notícias financeiras Bloomberg.

Os analistas da Banca March explicaram que o ouro está em alta devido à incerteza geopolítica global, num contexto de negociações de paz na Ucrânia e das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos.

No mercado das matérias-primas, o ouro subiu hoje 0,24% para 2.906 dólares norte-americanos (2.667 euros) por onça.