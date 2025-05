AD reforçada, PS ferido e Chega ascende. O 'abanão' político das eleições

A noite foi de surpresas e, enquanto, a AD conseguiu reforçar-se, o segundo lugar e quem irá liderar a oposição é ainda uma incógnita até que sejam conhecidos os resultados dos eleitores residentes no estrangeiro. Pedro Nuno sai de cena e a Esquerda foi a grande derrotada nestas eleições.

Portugal foi novamente a eleições no espaço de pouco mais de um ano e os resultados ditados pelas urnas reformulam a política nacional. As eleições legislativas antecipadas de domingo foram ganhas pela AD, tiveram um impacto profundo no PS, que pode ser ultrapassado pelo Chega, mas também no Bloco de Esquerda. Eis um resumo da noite eleitoral.

Segundo os resultados divulgados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e referentes ao território nacional, a AD (PSD/CDS) foi a vencedora da noite, ao conseguir eleger 86 deputados, mais 10 face ao alcançado nas legislativas de 2024 (sem contar com os círculos da emigração, que ainda não foram apurados). A estes deve somar-se a coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM nos Açores, que conseguiu hoje eleger três deputados, mantendo o alcançado no ano passado.

Assim, ao todo estas duas coligações têm agora 89 deputados, ou seja, mais 10 face ao registado em 2024.

Por sua vez, o PS foi um dos derrotados da noite, tendo eleito 58 deputados, isto é, menos 19 face aos 77 das legislativas anteriores. Este é um dos piores resultados na história do partido e que levou já à demissão de Pedro Nuno Santos.

O PS alcançou o terceiro pior resultado da sua história em legislativas, ficando quase empatado com o Chega, o que levou o seu líder, Pedro Nuno Santos, a apresentar a demissão um ano e meio após a sua eleição.