Papa encoraja jovens a não caírem no conformismo na missa do Jubileu

O Papa Leão XIV encorajou hoje mais de um milhão de jovens reunidos na esplanada de Tor Vergata, nos arredores de Roma, a "aspirar a grandes coisas" e a não cair no conformismo e no materialismo.

Aspirem a grandes coisas, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem com menos. Assim verão crescer a cada dia a luz do Evangelho, em vocês mesmos e ao seu redor", disse o pontífice durante a sua homilia na missa de encerramento do Jubileu dos Jovens.

Durante a missa, que encerrou uma semana de eventos e celebrações com milhares de jovens oriundos de todo o mundo para o Ano Santo, o Papa afirmou: "A plenitude da nossa existência não depende do que acumulamos nem do que possuímos (...) está ligada ao que sabemos acolher e partilhar com alegria".

"Comprar, acumular, consumir não é suficiente. Precisamos levantar os olhos, olhar para cima, para as coisas celestiais", defendeu na homilia, lida em italiano, inglês e espanhol perante a multidão, a quem desafiou a praticar a humildade, o perdão e a paz.

Leão XIV também falou sobre a fragilidade humana, comparando-a com a renovação constante da natureza: "A fragilidade faz parte da maravilha que somos", disse.

"É assim que vive o campo, renovando-se continuamente, e mesmo durante os meses frios do inverno, quando tudo parece silenciar, a sua energia vibra debaixo da terra e prepara-se para explodir em milhares de cores durante a Primavera", comparou o líder da Igreja católica.

"Nós também, queridos amigos, somos assim. Não fomos feitos para uma vida onde tudo é firme e seguro, mas para uma existência que se regenera constantemente no dom, no amor", sustentou.

O Papa terminou a sua mensagem confiando os jovens à Virgem: "Com a sua ajuda, ao regressarem aos vossos países nos próximos dias, continuem a caminhar com alegria seguindo os passos do Salvador e contagiem com entusiasmo e fé aqueles que encontrarem", exortou.

No seu discurso perante a multidão reunida em Tor Vergata, no mesmo local onde João Paulo II celebrou uma histórica Jornada Mundial da Juventude há meio século, o novo Papa também agradeceu a grande participação neste evento jubilar.

Salientou ser uma experiência que permite compreender o "verdadeiro sabor da vida": Não é o conformismo, "o tédio ou a mediocridade", mas a capacidade de acolher e partilhar com alegria.

"Nos últimos dias, vocês tiveram muitas experiências maravilhosas. Encontraram-se com colegas da mesma idade, vindos de diferentes partes do mundo e pertencentes a culturas distintas. Trocaram conhecimentos, partilharam expectativas, dialogaram com a cidade através da arte, da música, da informática e do desporto", celebrou.

Leão XIV, que citou na sua homilia o antecessor, Francisco, ou aquele que será o primeiro santo millennial, Carlo Acutis, teve com este Jubileu da Juventude o seu acto mais multitudinário do seu ainda breve pontificado, iniciado em Maio.

Em Tor Vergata, presidiu na tarde de sábado uma vigília de oração, após a qual centenas de milhares de jovens permaneceram acampados no local, à espera da missa de hoje.

As autoridades locais e o Vaticano já confirmaram que a participação neste evento ultrapassou o milhão de pessoas.

O Jubileu dos Jovens contou com a participação de jovens peregrinos de 146 países, incluindo 11.500 portugueses, numa representação que está "no 'top 5' das maiores delegações presentes.