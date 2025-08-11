Balanço do terramoto de domingo na Turquia aumentou para 52 mortos

Pelo menos 52 pessoas morreram na sequência do sismo de magnitude de 6,1 que atingiu a região turca de Mármara no domingo, segundo um novo balanço do Governo da Turquia.

O sismo provocou o colapso de vários edifícios na cidade de Balikesir, região de Mármara.

O tremor de terra foi sentido nas cidades de Istambul (localizada a mais de 200 quilómetros do epicentro), Izmir, Bursa e Kocaeli.

Hoje, uma vítima foi retirada com vida dos escombros, mas morreu no hospital.

Outras duas pessoas conseguiram sair sozinhas, e as equipas de busca e salvamento salvaram mais quatro cidadãos, um dos quais um idoso que morreu mais tarde, informou o ministro do Interior (correspondente ao ministro da Administração Interna), Ali Yerlikaya.

Um total de 16 edifícios ficaram danificados, 12 dos quais estavam desabitados, segundo Ali Yerlikaya.

O ministro da Saúde, Kemal Memisoglu, disse que 11 feridos permanecem hospitalizados.

De acordo com Memisoglu, três dos feridos foram diretamente "atingidos" pelo sismo, enquanto os restantes ficaram feridos ao tentar escapar, chegando a saltar de janelas e varandas de edifícios.

O sismo ocorreu às 19:53 de domingo (14:53, em Cabo Verde), com epicentro em Sindirgi, na província de Balikesir, a uma profundidade de 11 quilómetros, de acordo com informações divulgadas pela Autoridade Turca de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD).

O organismo informou que um novo tremor de magnitude 4,4 ocorreu por volta das 04:55 (23:55, em Cabo Verde).

As autoridades regionais de Balikesir anunciaram que os trabalhadores com deficiência e as mulheres grávidas não devem apresentar-se nos locais de trabalho.

Muitos residentes da região passaram a noite ao ar livre, e muitos cidadãos ainda hesitavam em regressar às respetivas casas hoje de manhã, noticiou o canal de notícias NTV.

A 17 de Agosto de 1999, a região de Mármara foi atingida por um terramoto de magnitude 7,5, provocando 19 mil mortos e 50 mil feridos.