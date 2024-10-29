Brasil e OIM lançam programa de acolhimento a repatriados

O Governo Federal brasileiro, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações (OIM), anunciou hoje o programa "This is Brazil", que visa fortalecer o acolhimento, a proteção e a reintegração de cidadãos que regressam em situações de vulnerabilidade.

Segundo um comunicado de imprensa da OIM divulgado hoje, o programa, com uma duração inicial de 12 meses, vai oferecer "apoio à saúde mental e psicossocial, cuidados de saúde, abrigo, alimentação, transporte, reunificação familiar e assistência com documentação civil".

O chefe da missão da OIM no Brasil, Paolo Caputo, referiu que a iniciativa tem como objetivo "defender a dignidade, salvaguardar os direitos humanos e garantir que os repatriados em situações vulneráveis recebam o apoio abrangente de que necessitam", respondendo às necessidades urgentes à chegada e, ao mesmo tempo, com foco na "reintegração e inclusão a longo prazo".

Além disso, o "This is Brazil" visa fortalecer a gestão migratória, gerar dados estratégicos sobre os perfis e as necessidades dos repatriados e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas.

Desde Fevereiro, mais de 1.200 repatriados chegaram ao país através de operações coordenadas pelo Governo Federal, com serviços focados no acolhimento humanitário e na proteção de cidadãos que regressam do exterior em situações de vulnerabilidade.

O programa está alinhado com marcos internacionais, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, assim como com a Política da OIM sobre regresso, readmissão e reintegração.