Agência Lusa e RTP expulsas da Guiné-Bissau

As delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP foram expulsas da Guiné-Bissau, as suas emissões suspensas a partir desta sexta-feira e os representantes têm que deixar o país até terça-feira, por decisão do Governo guineense.

O Governo da Guiné-Bissau decidiu o encerramento das emissões da RTP África, RDP África e Agência Lusa com efeitos a partir de hoje. Não foram avançadas razões para esta decisão.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.