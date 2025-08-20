"Não há alternativa ao multilateralismo" - União Africana

O presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, defendeu hoje numa conferência no Japão que "não há alternativa ao multilateralismo" e lamentou a "persistente dificuldade" que os países africanos têm no acesso aos mercados financeiros internacionais.

"Vivemos num mundo de absoluta interdependência entre as nações e, por isso mesmo, não há alternativa ao multilateralismo em cujo contexto se devem discutir os grandes problemas globais", defendeu o Presidente de Angola no discurso feito em nome da União Africana na 9.ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD), que decorre esta semana em Yokohama, no Japão.

No discurso, João Lourenço lamentou o "ressurgimento do proteccionismo e das tensões geopolíticas, situação que põe claramente em risco a ordem mundial baseada no direito internacional e nas normas universais que regem as relações entre os Estados" e elogiou a postura do Japão, "parceiro incontornável" dos países africanos.

O Japão, disse, tem uma "atitude diferente na relação financeira com África", um continente que "continua a deparar-se com barreiras persistentes e um acesso limitado e sinuoso ao financiamento internacional, situação que se agrava com as notações de crédito que nos colocam vários desafios, uma vez que muitos países africanos são considerados mutuários de alto risco, dificilmente elegíveis ao capital de baixo custo, que é absolutamente essencial para o investimento em infraestruturas, a electrificação, a industrialização e o avanço tecnológico".

Na intervenção, João Lourenço defendeu ainda que "é fundamental que ao nível das instituições internacionais de crédito, das de apoio ao desenvolvimento, bem como os países credores, se consiga conceber fórmulas que facilitem o financiamento necessário à concretização da agenda de desenvolvimento de África, de que derivará a sua contribuição para o fortalecimento e uma maior resiliência da economia global".

A TICAD decorre até sexta-feira em Yokohama, no Japão, com o tema 'Fortalecimento das parcerias para o desenvolvimento sustentável do continente africano', tendo entre os participantes o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.