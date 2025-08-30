Morreu o escritor Luis Fernando Veríssimo

O escritor Luís Fernando Verissimo morreu, aos 88 anos. O autor encontrava-se internado em estado grave, após ter contraído uma pneumonia.

De acordo com a revista brasileira Veja, Luis Fernando Verissimo tinha sido internado no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, local onde residia.

O escritor sofria ainda de doença de Parkinson e tinha também atravessado já problemas cardíacos e um AVC.

Luis Fernando Verissimo era um dos autores mais conhecidos e vendidos do Brasil, tendo publicado mais de 70 livros.

Destacou-se pela sua versatilidade, escrevendo nos mais variados géneros, do romance ao cartoon.

Veríssimo nasceu em Porto Alegre, em 26 de Setembro de 1936. Viveu parte da infância nos Estados Unidos porque o pai, o escritor Erico Verissimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira, autor de obras como "O Tempo e o Vento", dava aulas de literatura brasileira nas universidades de Berkeley e de Oakland.

A carreira começou no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, onde começou como revisor em 1966. No Rio de Janeiro, trabalhou como tradutor.

O primeiro livro, "O Popular", foi publicado em 1973. Ao todo, Verissimo teve mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas, entre crónicas, romances, contos e quadrinhos.

O escritor também escrevia colunas para os jornais "O Estado de S.Paulo", "O Globo" e "Zero Hora".