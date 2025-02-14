Após desastre, UA apela a trégua no Sudão para envio de ajuda humanitária

A União Africana (UA) apelou hoje às partes envolvidas no conflito no Sudão para que "calem as armas" e "se unam" para se levar ajuda às vítimas do deslizamento de terras no Sudão.

O desastre natural, que devastou no domingo Tarais, uma aldeia montanhosa de Darfur --- região já assolada por uma grave crise humanitária --- causou mais de mil mortos e "destruiu completamente" esta zona isolada e de difícil acesso, segundo o Movimento do Exército de Libertação do Sudão.

O presidente da Comissão da União Africana, Mamou Ali Fossou, expressou hoje, também, "profunda compaixão" perante a tragédia natural.

Num comunicado emitido a partir da sede em Adis Abeba, a UA afirmou que Fossou "recebeu com profundo pesar a notícia do trágico deslizamento de terras ocorrido a 31 de Agosto na aldeia de Taurina".

Fossou transmitiu "as suas mais sinceras condolências às famílias das vítimas"e destacou a sua solidariedade "com o único sobrevivente, cuja resiliência inspira respeito e esperança".

"Nestas circunstâncias dolorosas, o presidente da Comissão reafirma a solidariedade inabalável da União Africana com as populações afetadas e apela a todas as partes interessadas sudanesas para que silenciem as armas e se unam para facilitar a entrega rápida e eficaz de assistência humanitária de emergência àqueles que dela necessitam", acrescenta-se na nota oficial.

A região de Darfur é composta por cinco estados, todos controlados pelas forças paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), que enfrentam o exército regular numa guerra devastadora desde Abril de 2023.