Acidente em lisboa: Número de mortos sobe para 17

Segundo a responsável, logo após o acidente foram encaminhadas para unidades hospitalares 19 pessoas feridas, sete em estado grave e 12 com ferimentos ligeiros. Dois dos feridos graves não resistiram aos ferimentos já no hospital, elevando o número de vítimas mortais.
Do total de feridos inicialmente socorridos, oito foram transportados para o Hospital de Santa Maria, cinco para o Hospital de São José, três para o Hospital de São Francisco Xavier, um para o Hospital de Cascais e dois para o Hospital Amadora-Sintra. Entre as vítimas encontram-se 12 mulheres e sete homens, com idades entre os 24 e os 65 anos. Há também uma criança de 3 anos, cujo estado de saúde ainda não foi esclarecido.
As autoridades confirmaram ainda a nacionalidade de parte dos feridos: quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. A nacionalidade de quatro dos feridos permanece por determinar.
A identidade e a nacionalidade das vítimas mortais continuam por divulgar, ficando a cargo do Ministério Público essa comunicação oficial.
Durante a noite, deram ainda entrada no Hospital de São José mais quatro feridos ligeiros que se deslocaram pelos seus próprios meios.