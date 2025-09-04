Acidente em lisboa: Número de mortos sobe para 17

​O balanço do grave acidente com o Elevador da Glória, ocorrido ontem em Lisboa, aumentou para 17 mortos, confirmou esta quarta-feira de manhã Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, durante um ponto de situação realizado no local pelas 9h15. Há ainda 21 feridos registados. Há, segundo as autoridades portuguesas, um cabo-verdiano entre os feridos.

Segundo a responsável, logo após o acidente foram encaminhadas para unidades hospitalares 19 pessoas feridas, sete em estado grave e 12 com ferimentos ligeiros. Dois dos feridos graves não resistiram aos ferimentos já no hospital, elevando o número de vítimas mortais.

Do total de feridos inicialmente socorridos, oito foram transportados para o Hospital de Santa Maria, cinco para o Hospital de São José, três para o Hospital de São Francisco Xavier, um para o Hospital de Cascais e dois para o Hospital Amadora-Sintra. Entre as vítimas encontram-se 12 mulheres e sete homens, com idades entre os 24 e os 65 anos. Há também uma criança de 3 anos, cujo estado de saúde ainda não foi esclarecido.

As autoridades confirmaram ainda a nacionalidade de parte dos feridos: quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. A nacionalidade de quatro dos feridos permanece por determinar.

A identidade e a nacionalidade das vítimas mortais continuam por divulgar, ficando a cargo do Ministério Público essa comunicação oficial.

Durante a noite, deram ainda entrada no Hospital de São José mais quatro feridos ligeiros que se deslocaram pelos seus próprios meios.