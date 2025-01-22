Grupo de 19 pessoas resgatado quando tentava nadar de Marrocos a Ceuta

Um grupo de 19 migrantes, incluindo dois menores, foi hoje resgatado pelas autoridades espanholas quando vários estavam quase a afogar-se quando tentavam nadar de Marrocos para a cidade espanhola de Ceuta.

De acordo com um porta-voz do organismo espanhol de ajuda no mar, o Resgate Marítimo, o navio 'Salvamar Atria', ancorado em Ceuta, foi chamado à zona da fronteira de Tarajal, depois de um alerta de que se ouviam gritos vindos do mar depois de vários migrantes terem saltado para a água a partir da costa marroquina de Castillejos.

A Guarda Civil enviou unidades para a zona e o navio de resgate retirou 19 pessoas do mar, incluindo pelo menos dois menores, que lutavam para se manter à tona.

As autoridades adiantaram ainda que, devido à pressão migratória na fronteira sul de Espanha, o navio permanece no local.

Os migrantes aproveitaram a calma do mar de hoje para saltar para a água e tentar entrar clandestinamente em Espanha pela costa de Tarajal, onde estão concentrados todos os resgates.

Já na quarta-feira, a polícia espanhola anunciou que quatro menores tinham conseguido chegar a nado à costa de Ceuta, usando fatos especiais e boias.

A chegada à costa foi observada pelas pessoas que se encontravam nas praias.

O presidente da cidade autónoma espanhola, Juan Jesús Vivas, exigiu na terça-feira à noite "maior apoio" para fazer face à "situação insustentável" que a cidade enfrenta, especialmente com menores migrantes.

A cidade já conta com aproximadamente 520 migrantes registados, quando deveria receber 27.

No discurso durante a cerimónia institucional do Dia de Ceuta, Vivas manifestou a preocupação por as capacidades de acolhimento das cidades estarem a ser ultrapassadas em 500%, a região autónoma multiplicar por 25 vezes o rácio nacional e 80% dos menores estarem a ser acolhidos através de recursos provisórios e de emergência.