Dinamarca faz a sua maior compra de armas de sempre em defesa aérea

A Dinamarca anunciou hoje que vai gastar 58 mil milhões de coroas suecas (7,76 mil milhões de euros) na compra de oito sistemas de defesa aérea de fabrico europeu, na maior compra de armas da sua história.

O sistema de defesa de longo alcance escolhido pelas autoridades suecas foi o franco-italiano SAMP, enquanto os sistemas de médio alcance foram o norueguês NASAMS, o alemão IRIS e o francês MICA.

Estes serão os primeiros sistemas de defesa aérea que a Dinamarca possuirá desde 2004 e um deles estará operacional até ao final deste ano.

"Não há dúvida de que a situação da segurança é um desafio", disse o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen numa conferência de imprensa, falando de um "salto exponencial" na capacidade de defesa da Dinamarca.

O chefe do Estado-Maior, general Michael Hyldgaard, classificou a compra, que duplica o valor inicialmente anunciado, como essencial e descreveu a defesa aérea terrestre como essencial para a proteção da população civil e das infraestruturas críticas.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Dinamarca tem aumentado repetidamente as despesas com a defesa, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen (social-democrata), tem sido uma firme defensora do rearmamento ao nível nacional e europeu.

"Comprar, comprar, comprar. Só uma coisa importa agora: a velocidade, porque a realidade é que estamos atrasados. Teremos de abandonar muitos dos procedimentos que foram criados com as melhores intenções, mas que pertencem a outra era", disse Frederiksen há alguns meses.

Um documento da NATO, divulgado em 28 de agosto, estimou que a Dinamarca destinou 3,22% às despesas de defesa.

No final de maio, o Governo dinamarquês apresentou um plano para investir mais 143 mil milhões de coroas suecas (19,2 mil milhões de euros) na defesa durante a próxima década.

O plano prevê ainda a injeção de 21,9 mil milhões de coroas dinamarquesas (2,94 mil milhões de euros) num fundo de ajuda militar à Ucrânia até 2028.

A Dinamarca também reformou o seu serviço militar, introduzindo o serviço militar obrigatório para as mulheres e aumentando a sua duração de quatro para 11 meses.