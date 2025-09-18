Arábia Saudita e Paquistão assinam acordo de "defesa mútua"

A Arábia Saudita e o Paquistão assinaram esta quarta-feira um "acordo estratégico de defesa mútua", comprometendo-se a defenderem-se mutuamente em caso de ataque, dias após o ataque israelita contra o movimento palestiniano Hamas no Qatar.

O acordo assinado entre Riade e Islamabad - que possui armas nucleares e há quatro meses viveu o seu pior confronto em décadas com a vizinha Índia - estipula que "qualquer agressão contra um dos dois países será considerada uma agressão contra ambos", segundo a Agência de Imprensa Saudita (SPA).

O acordo foi assinado durante a visita de Estado do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, a Riade, onde se encontrou hoje com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

O anúncio foi feito após os ataques israelitas de 9 de Setembro contra o Qatar, um ataque sem precedentes que abalou a Arábia Saudita e motivou protestos de vários países do Golfo que têm contado com a protecção militar de Washington, seu aliado histórico.

Riade procura diversificar as suas alianças e mantém importantes laços comerciais com a Índia, outra potência nuclear, a par desta aproximação a Islamabad, que emerge de um conflito com Nova Deli.

A Índia é um dos maiores importadores de petróleo bruto do mundo e satisfaz mais de 85% das suas necessidades através de países como o Iraque e a Arábia Saudita, que, em conjunto, representaram 45% das suas importações de petróleo bruto em 2024.

Importa ainda grandes quantidades de petróleo da Rússia, o que motivou recentes sanções comerciais por parte dos Estados Unidos, enquadradas nos esforços para cortar o financiamento à máquina de guerra russa que invadiu a Ucrânia e ameaça o leste da Europa.

As forças israelitas atacaram uma delegação do Hamas em Doha, Qatar, no início do mês, quando os negociadores do grupo radical palestiniano analisavam uma proposta de cessar-fogo do presidente norte-americano, Donald Trump.

O ataque matou cinco elementos do grupo islamita, que Israel, EUA e União Europeia consideram como terrorista, além de um polícia do Qatar.

O emir do Qatar afirmou na segunda-feira, numa cimeira de líderes árabes e muçulmanos em Doha, que o ataque israelita teve como objectivo "fazer fracassar as negociações" para travar a guerra.

Os líderes reunidos em Doha apelaram para uma revisão das relações diplomáticas com Israel e pediram a Washington para conter o aliado.

Antes do ataque de 7 de Outubro, Israel e Estados Unidos terão incentivado discretamente o papel do Qatar, inclusive permitindo transferências de milhões de dólares para o Hamas, na tentativa de preservar alguma estabilidade na Faixa de Gaza.