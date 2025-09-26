Pyongyang está na "fase final" de possuir míssil nuclear intercontinental

O Presidente sul-coreano afirmou quinta-feira que a Coreia do Norte está "na fase final" do desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) com ogiva nuclear, capaz de atingir os Estados Unidos.

"Seja para obter vantagem nas negociações com os Estados Unidos ou para garantir a segurança do seu próprio regime, a Coreia do Norte continua a desenvolver mísseis balísticos intercontinentais capazes de enviar ogivas nucleares até aos Estados Unidos", declarou Lee Jae-myung, durante uma visita à Bolsa de Nova Iorque.

Embora o projecto "ainda não pareça estar concluído", salientou, "diz-se que se encontra na fase final".

Desde que assumiu o cargo em Junho, o presidente sul-coreano tem procurado melhorar as relações com a Coreia do Norte, invertendo as políticas do antecessor, Yoon Suk Yeol.

Lee afirmou em Nova Iorque que "o objectivo deve ser congelar o desenvolvimento nuclear, o desenvolvimento de ICBM [mísseis balísticos intercontinentais, na sigla em inglês] e as exportações".

A interrupção da produção e do desenvolvimento de armas nucleares traria "ganhos significativos em termos de segurança", argumentou.

O Presidente sul-coreano estimou que o regime de Kim Jong Un produz o suficiente para fabricar "cerca de 15 a 20 bombas nucleares adicionais por ano".

Se nada for feito, o seu número "continuará a aumentar a cada ano" e os mísseis "tornar-se-ão mais sofisticados", alertou.

Nos últimos anos, Kim Jong Un excluiu qualquer ideia de desnuclearização e reforçou os seus laços militares com a Rússia.

O líder norte-coreano disse estar disposto a retomar o contacto com os Estados Unidos, se estes desistirem de exigir que Pyongyang abandone o seu programa de armas nucleares, informaram no início da semana os meios de comunicação oficiais norte-coreanos.