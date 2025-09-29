Parlamento Europeu saúda vitória pró-europeia da Moldova: "É uma lição"

O Parlamento Europeu (PE) saudou hoje a vitória no domingo do partido pró-europeu nas eleições legislativas da Moldava, considerando-a "uma lição para toda a Europa" sobre como derrotar as interferências e tentativas de manipulação da Rússia.

O presidente da Delegação do Parlamento Europeu à Comissão Parlamentar de Associação UE-Moldávia, Siegfried Murean, referiu, em comunicado, que "a vitória pró-europeia da Moldava é uma lição para toda a Europa sobre a forma de derrotar a interferência russa", após o partido pró-europeu PAS, da Presidente Maia Sandu, ter obtido "uma maioria absoluta sobre os opositores pró-russos nas eleições parlamentares realizadas no domingo".

O eurodeputado considera também que, apesar de todos os subornos, compras de votos, campanha de desinformação e de manipulação, os pró-europeus ganharam "porque corresponderam às expectativas do povo".

O partido PAS venceu as eleições legislativas na Moldova com mais de 50% dos votos, e deverá manter a maioria absoluta no Parlamento, segundo resultados oficiais após a contagem de 99,52% dos votos.

O Partido Ação e Verdade (PAS), no poder desde 2021, obteve 50,03% dos votos, à frente do Bloco Patriótico pró-Rússia, com 24,26% dos votos escrutinados, de acordo com os resultados publicados pela Comissão Eleitoral Central no seu portal na internet.

De acordo com as projeções, o PAS poderá manter a maioria absoluta no Parlamento, com 55 dos 101 assentos. Na legislatura anterior, detinha 63 assentos.

O partido está à frente do Bloco Patriótico, pró-Rússia, que obteve 24,26% dos votos e cujo líder, o ex-presidente Igor Dodon (2016-2020), reivindicou a vitória e convocou para hoje uma manifestação na capital, Chisinau.

Em terceiro lugar, com 7,99%, está o Movimento Alternativo Nacional (MAS) do presidente da Câmara de Chisinau, Ion Ceban, que apelou ao voto contra o PAS.