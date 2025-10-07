Mundo

Leão XIV visita Turquia e Líbano na 1ª viagem internacional do pontificado

PorExpresso das Ilhas, Lusa,7 out 2025 14:11

A primeira viagem internacional do papa Leão XIV será à Turquia e ao Líbano, de 27 de novembro a 2 de Dezembro, anunciou hoje o Vaticano.

A primeira etapa da viagem vai começar com uma peregrinação a Iznik por ocasião dos 1.700 anos do Primeiro Concílio de Nicéia, onde permanecerá até ao dia 30.

Posteriormente, seguirá para o Líbano até 02 de Dezembro.

O Vaticano informou que o programa detalhado da viagem será divulgado posteriormente, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Niceia, hoje a cidade de Iznik, a cerca de 100 quilómetros a sudeste de Istambul, acolheu em 325 o primeiro concílio ecuménico da história do cristianismo, convocado pelo imperador Constantino I.

A viagem a Iznik tinha sido programada por Francisco para Maio, mas o pontífice argentino morreu em Abril, aos 88 anos.

A viagem ao Líbano era outro dos sonhos de Francisco, mas foi sempre adiada devido à situação política no país.

Francisco visitou a Turquia em 2014, onde se reuniu com o presidente Recep Tayyip Erdogan.

Bento XVI foi o último papa a visitar o Líbano, em Setembro de 2012.

Foto: depositphotos

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Leão XVI pontificado Turquia

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,7 out 2025 14:11

Editado porAndre Amaral  em  7 out 2025 14:12

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.