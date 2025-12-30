Irão classifica Marinha canadiana como "organização terrorista"

O Irão classificou hoje a Marinha canadiana como "organização terrorista" em resposta a decisão semelhante de Otava, em junho de 2024, sobre a Guarda Revolucionária iraniana, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

O Governo de Teerão defendeu que a tomada de posição canadiana foi "contrária aos princípios fundamentais do Direito Internacional", de acordo com um comunicado.

"Em reciprocidade", o Irão "declara a Marinha Real Canadiana organização terrorista", lê-se no texto, sem especificar eventuais consequências da decisão.

O Canadá justificou a designação da Guarda Revolucionária como entidade terrorista, argumentando que o Irão "demonstra desprezo pelos Direitos Humanos" e "vontade de desestabilizar a Ordem Internacional".

Com a aquela classificação formal, Otava pôde congelar bens e processar membros daquela organização iraniana, numa clima de tensão crescente entre os dois países durante os últimos anos.

O Canadá, assim como vários outras nações, processou o Irão junto do Tribunal Internacional de Justiça para responsabilizar legalmente as autoridades iranianas pelo abate de um avião de passageiros ucraniano, em 2020.

Em 08 de Janeiro de 2020, o voo PS752 da Ukraine International Airlines, que ligava Teerão e Kiev, foi abatido logo após a descolagem, matando 176 pessoas, a maioria iranianos e canadianos.

A Guarda Revolucionária Islâmica reconheceu que o abate daquela aeronave tinha sido responsabilidade de membros das suas forças, embora afirmando que houve uma confusão, na altura, com a possibilidade de se poder tratar de um alvo hostil.

O Canadá rompeu relações diplomáticas com o Irão em 2012, descrevendo aquele país do Médio Oriente como "a ameaça mais significativa à paz mundial".

Foto: depositphotos