Primeiro-ministro inglês diz que futuro da Gronelândia cabe à ilha e à Dinamarca

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje que o futuro da Gronelândia deve ser decidido pela própria e pela Dinamarca, a propósito do interesse dos Estados Unidos em anexar o território europeu.

"Vou ser muito claro sobre a Gronelândia: o futuro da Gronelândia cabe à Gronelândia [e] ao Reino da Dinamarca", vincou, em declarações à estação televisiva britânica Sky News.

Starmer insistiu que "a Dinamarca é um aliado europeu próximo, um aliado próximo da NATO e, portanto, o futuro tem de ser decidido pela Gronelândia, pelo Reino da Dinamarca e apenas pela Gronelândia e pelo Reino da Dinamarca".

"Somos absolutamente claros quanto a isso", concluiu Starmer, que tem evitado criticar diretamente o Presidente norte-americano, Donald Trump, para manter a proximidade com os EUA.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens Frederik Nielssen, reagiu hoje às alegadas "pressões" norte-americanas sobre a anexação da região autónoma dinamarquesa no Ártico.

"Basta! (...) Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o Direito Internacional", escreveu o líder da Gronelândia nas redes sociais.

Em entrevista no domingo à revista The Atlantic, Donald Trump reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças "contra um aliado histórico" por causa da Gronelândia.

A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia, cobiçada pelo Presidente norte-americano pelos recursos minerais e a localização estratégica.

"Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional", reiterou Trump aos jornalistas.

As declarações de Trump foram criticadas por outros dirigentes europeus, nomeadamente dos países vizinhos Finlândia, Noruega e Suécia.

