Missão de Apuração da ONU pede libertação de todos os presos políticos na Venezuela

​A Missão de Apuração dos Factos na Venezuela divulgou um comunicado exigindo a libertação de todos os prisioneiros políticos do país. O grupo elogiou a libertação de 50 detidos arbitrariamente, mas ressaltou que ao todo havia 800 presos por simplesmente discordar do regime do ex-presidente Nicolás Maduro. A nota indica que dentre os detidos estão mulheres e pessoas com problemas de saúde, e que o número de prisioneiros libertados está muito aquém das obrigações internacionais de direitos humanos da Venezuela.

Segundo a Missão, os casos de detenção arbitrária foram documentados detalhadamente e provaram que as prisões foram usadas como instrumentos de repressão. O comunicado dos especialistas em direitos humanos destaca o grave impacto desta situação nas famílias, que estão sem saber o paradeiro dos seus entes queridos. A detenção incomunicável prolongada é uma violação dos direitos humanos que muitos prisioneiros continuam a enfrentar. Para a Missão, as autoridades venezuelanas precisam agir com transparência e urgência fornecendo informações sobre os planos para as próximas libertações e os critérios e prazos assim como o número de pessoas a serem soltas. A Missão de Apuração dos Factos recebeu informações sobre grupos armados que patrulham as cidades, intimidando a população e realizando buscas e inspecções de telefones, bem como relatos de novas detenções de pessoas que expressam opiniões políticas.

