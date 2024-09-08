Missão de Apuração da ONU pede libertação de todos os presos políticos na Venezuela

Segundo a Missão, os casos de detenção arbitrária foram documentados detalhadamente e provaram que as prisões foram usadas como instrumentos de repressão. O comunicado dos especialistas em direitos humanos destaca o grave impacto desta situação nas famílias, que estão sem saber o paradeiro dos seus entes queridos. A detenção incomunicável prolongada é uma violação dos direitos humanos que muitos prisioneiros continuam a enfrentar.
Para a Missão, as autoridades venezuelanas precisam agir com transparência e urgência fornecendo informações sobre os planos para as próximas libertações e os critérios e prazos assim como o número de pessoas a serem soltas. A Missão de Apuração dos Factos recebeu informações sobre grupos armados que patrulham as cidades, intimidando a população e realizando buscas e inspecções de telefones, bem como relatos de novas detenções de pessoas que expressam opiniões políticas.