ONU acusa Israel de demolição ilegal de complexo da UNRWA

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) denunciou hoje um “ataque sem precedentes”, após Israel ter demolido edifícios na sede da organização em Jerusalém Oriental.

O director da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Roland Friedrich, disse à agência France-Presse que o “ataque sem precedentes” constitui uma grave violação do direito internacional, bem como dos privilégios e imunidades das Nações Unidas.

Da mesma forma, o porta-voz da agência, Jonathan Fowler, afirmou que, tal como todos os Estados-membros das Nações Unidas, Israel tem a obrigação de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da organização.

Israel demoliu hoje vários edifícios dentro do complexo da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), em Jerusalém Oriental, segundo testemunhou um fotógrafo da agência France-Presse.

Os edifícios foram demolidos por escavadoras deslocadas para o local.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que o complexo não tem imunidade e que a demolição foi realizada de acordo com as “leis israelitas e internacionais”.

As autoridades israelitas acusaram responsáveis da agência de participarem no ataque do Hamas, em 7 de Outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.