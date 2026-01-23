Trump retira convite a Mark Carney para se juntar ao "Conselho de Paz"

"Considere esta carta como uma notificação da retirada, por parte do Conselho de Paz, do convite para participar no que será o Conselho de Líderes mais prestigiado jamais reunido", escreveu o presidente norte-americano na rede social que lhe pertence, Truth Social.
Depois de abalar a ordem mundial e se retirar de várias instâncias das Nações Unidas, Donald Trump tenta criar uma instituição internacional com o seu autoproclamado "Conselho de Paz", o que deixa alguns especialistas cépticos.
A França e o Reino Unido recusaram-se a participar, enquanto a União Europeia expressou "sérias dúvidas" sobre esta organização, que dá grande destaque aos parceiros históricos dos Estados Unidos no Médio Oriente, aos aliados ideológicos de Donald Trump e aos países que desejam atrair a atenção do presidente norte-americano.
Num discurso particularmente notável no Fórum Económico Mundial, na Suíça, Mark Carney apontou na terça-feira a divisão da ordem mundial e apelou às "potências médias" para que se unissem para enfrentar as forças "hegemónicas".
Em resposta, Donald Trump afirmou que o Canadá existe "graças aos Estados Unidos".
O Canadá "não existe graças aos Estados Unidos", retorquiu na quinta-feira o primeiro-ministro canadiano. "O Canadá prospera porque somos canadianos. Somos donos da nossa casa, é o nosso país, é o nosso futuro", afirmou na cidade de Quebec, explicando que pretende tornar o seu país num "farol" neste período de "declínio democrático".
"Podemos mostrar que é possível outro caminho, que a trajectória da história não está destinada a curvar-se perante o autoritarismo e a exclusão, mas que ainda pode inclinar-se na direcção do progresso", acrescentou o primeiro-ministro canadiano.