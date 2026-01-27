Espanha vai regularizar meio milhão de imigrantes

Espanha vai avançar com um processo extraordinário de regularização da situação legal de estrangeiros que vivem e trabalham no país que deverá abranger meio milhão de pessoas, anunciou o hoje o Governo.

O início do processo foi aprovado pelo Conselho de Ministros e destina-se a estrangeiros que viviam em Espanha há pelo menos cinco meses em 31 de Dezembro de 2025 ou que tenham pedido proteção internacional às autoridades espanholas até à mesma data e que não tenham, nos dois casos, antecedentes penais, explicou a ministra com a tutela das migrações, Elma Saiz, numa conferência de imprensa em Madrid.

A estimativa é que 500 mil pessoas vejam a situação regularizada com este processo extraordinário, afirmou.

