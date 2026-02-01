Irão diz que qualquer ataque dos EUA desencadeará guerra regional

O guia supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei, afirmou hoje que qualquer ataque norte-americano contra o seu país desencadeará “uma guerra regional”, num momento em que o Presidente americano, Donald Trump, ameaça recorrer à força contra Teerão.

“Os americanos devem saber que, se declararem uma guerra, esta será uma guerra regional”, declarou Ali Khamenei, decisor último no Irão, citado pela agência Tasnim.

Os Estados Unidos já realizaram bombardeamentos contra o Irão durante uma guerra de 12 dias, em Junho, desencadeada por Israel.

Entretanto, a Guarda Revolucionária iraniana assegurou que as Forças Armadas do país estão totalmente preparadas e contam com “planos de acção” para responder a qualquer actividade hostil dos inimigos.

“As Forças Armadas iranianas contam com planos de acção para qualquer cenário hostil”, disse o porta-voz do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica (CGRI), o general de brigada Ali Mohammad Naeini, segundo informou a agência Mehr.

Naeini indicou que todos os movimentos dos EUA, que deslocaram uma grande frota para perto das águas do Irão, no Golfo Pérsico, estão a ser monitorizados.

Foto: Depositphotos