Pelo menos 35 pessoas foram mortas por grupo armado no centro da Nigéria

PorExpresso das Ilhas, Lusa,4 fev 2026 14:17

Pelo menos 35 pessoas na região central da Nigéria foram mortas por homens armados, disseram hoje as autoridades locais.

O grupo de homens armados atacou os habitantes da aldeia de Woro, Estado de Kwara, região centro da Nigéria tendo um responsável local ter afirmado que o número total de vítimas mortais possa ser superior.

A polícia ainda não divulgou oficialmente o balanço de vítimas e o governador de Kwara atribuiu o ataque a "células terroristas".

Entretanto, Sa'idu Baba Ahmed, membro da Assembleia Local do Estado de Kwara disse à Agência France Presse que o ataque pode ter provocado mais de 40 mortos.

O mesmo deputado local acrescentou que muitas outros habitantes fugiram para a floresta sendo que "é provável" que venham a ser encontrados mais corpos nos arredores da aldeia atacada.

O grupo de homens armados não foi identificado até ao momento.

