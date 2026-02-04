Pelo menos 35 pessoas foram mortas por grupo armado no centro da Nigéria

Pelo menos 35 pessoas na região central da Nigéria foram mortas por homens armados, disseram hoje as autoridades locais.

O grupo de homens armados atacou os habitantes da aldeia de Woro, Estado de Kwara, região centro da Nigéria tendo um responsável local ter afirmado que o número total de vítimas mortais possa ser superior.

A polícia ainda não divulgou oficialmente o balanço de vítimas e o governador de Kwara atribuiu o ataque a "células terroristas".

Entretanto, Sa'idu Baba Ahmed, membro da Assembleia Local do Estado de Kwara disse à Agência France Presse que o ataque pode ter provocado mais de 40 mortos.

O mesmo deputado local acrescentou que muitas outros habitantes fugiram para a floresta sendo que "é provável" que venham a ser encontrados mais corpos nos arredores da aldeia atacada.

O grupo de homens armados não foi identificado até ao momento.

Foto: depositphotos