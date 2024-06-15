Mundo

Timor-Leste aprova donativo de 4,2 milhões de euros de apoio a Portugal

PorExpresso das Ilhas, Lusa,4 fev 2026 10:32

O Governo de Timor-Leste aprovou hoje, em conselho de ministros, um donativo de 4,2 milhões de euros de apoio a Portugal para fazer face à destruição ocorrida na sequência da depressão Kristin.

"Este apoio financeiro visa contribuir para os esforços de resposta imediata e recuperação das áreas mais afetadas", pode ler-se no comunicado do conselho de ministros.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Expresso das Ilhas, Lusa, 4 fev 2026 10:32

4 fev 2026 11:21

