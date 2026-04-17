Coreia do Norte em recuperação económica com apoio de Pequim e Moscovo

A economia da Coreia do Norte está a dar sinais de recuperação, num contexto de reforço dos laços de Pyongyang com a Rússia e a China, segundo um relatório do Ministério da Unificação sul-coreano divulgado hoje.

Uma planificação rígida e elevados gastos militares têm travado o crescimento do país, sujeito a pesadas sanções internacionais destinadas a conter o seu programa nuclear.

A China continua a ser o principal apoio económico de Pyongyang, que também tem estreitado relações com Moscovo desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022.

Segundo o relatório, estes vínculos estão a melhorar as perspetivas económicas do país, que parece ter "ultrapassado um período de contração" e "entrado numa fase de recuperação progressiva".

A companhia Air China retomou em março os voos diretos entre Pequim e Pyongyang, após seis anos de suspensão, tendo também sido restabelecidas as ligações ferroviárias diárias.

Segundo vários analistas, a Coreia do Norte estará a receber apoio económico e tecnológico da Rússia em troca do envio de tropas para o conflito na Ucrânia.

Paralelamente, Pyongyang prossegue os seus programas nuclear e balístico, ignorando as pressões internacionais.

O país não divulga dados oficiais sobre o produto interno bruto, mas Seul estima que o PIB nominal tenha atingido cerca de 30 mil milhões de dólares (cerca de 28 mil milhões de euros) em 2024.

Em fevereiro, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, comprometeu-se a melhorar o nível de vida da população, afirmando que o país superou as "piores dificuldades" dos últimos cinco anos e entrou numa fase de "otimismo e confiança no futuro".

Foto: depositphotos