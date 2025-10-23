Lula pede a líderes mundiais para "pararem com loucura da guerra"

O presidente do Brasil pediu no sábado, 18, aos líderes dos Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido para "pararem com a loucura da guerra" e "garantirem a paz no mundo", enquanto membros do Conselho de Segurança da ONU.

"Eu queria dizer ao Presidente Trump, ao Presidente Xi Jinping, ao Presidente Putin, ao presidente Macron e ao primeiro-ministro de Inglaterra, que são os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, pelo amor de Deus, cumpram com as suas obrigações de garantir a paz no mundo. Convoquem uma reunião e parem com essa loucura de guerra, porque o mundo não comporta mais", afirmou Lula da Silva no encontro Mobilização Global Progressista, que juntou vários líderes de esquerda em Barcelona.

Perante milhares de activistas, Lula da Silva acusou estes cinco membros do Conselho de Segurança da ONU de, apesar de terem sido historicamente escolhidos para "cuidar da paz, da cordialidade, da fraternidade", se terem transformado "em cinco senhores de guerra".

"A invasão do Iraque foi uma mentira. 'Cadê' as armas químicas que o Sadham Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão da França e da Inglaterra na Líbia foi outra mentira. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza [são justificados por] outra mentira muito grande. E o bombardeio de Israel ao Líbano, a que pretexto? E a invasão dos Estados Unidos ao Irão, a que pretexto?", perguntou.

Com Pedro Sánchez e o governador norte-americano do Minnesota, Tim Waltz, a ouvi-lo, Lula da Silva recordou que, em 2010, foi ao Irão com o Presidente turco negociar com o então chefe de Estado iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, para garantir que Teerão não enriquecia urânio a níveis superiores ao necessário para uso civil.

"Depois de dois dias, nós conseguimos acordo. Um acordo que foi feito com base numa carta manuscrita que o Obama me mandou", lembrou, salientando que, quando conseguiu firmar esse acordo, pensou que ia "ser elogiado".

"O que é que aconteceu? Companheiro Pedro Sánchez, a União Europeia e os Estados Unidos não aceitaram o acordo. E agora estão atrás outra vez de construir a ideia de que o Irão iria construir a bomba atómica. Eles não iriam construir bomba atómica", afirmou.

Depois, recebendo aplausos de milhares de pessoas, Lula da Silva defendeu que é preciso "acabar com essa história de contar mentiras sobre as pessoas para depois destruir as pessoas".

"A América Latina é vendida como se fosse um mundo de narcotráfico. O mundo árabe é vendido como se fosse um mundo de terrorismo. E quem é que é bom nesse mundo? Quem é que é bom?", perguntou, antes de reiterar um apelo à paz

"Eu nasci na política no momento de uma guerra fria e nós não queremos mais guerra fria com ninguém. Nós não queremos guerra fria entre a China e os Estados Unidos. Nós queremos liberdade, livre comércio, não queremos protecionismo", afirmou.